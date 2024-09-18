Треба виключити росію зі складу Ради безпеки ООН – Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб наголосив на необхідності реформування Ради безпеки ООН. Він запропонував розширення її складу, скасування права вето для будь-якої країни та виключення держав, які беруть участь у «незаконних війнах», таких як російське вторгнення в Україну. Про це він заявив в інтерв’ю агенції Reuters у середу, 18 вересня.

Стубб підкреслив, що підтримає своїм голосом заклики до реформ на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку наступного тижня. Там обговорюватиметься склад Ради безпеки цієї всесвітньої організації.

Рада безпеки, що складається з п’яти постійних членів і десяти країн-членів, має відповідати за збереження миру в усьому світі. Проте, геополітичні конфлікти призвели до того, що вона опинилася у глухому куті. Наприклад, з низки важливих питань, зокрема вторгнення росії в Україну.

Стубб запропонував збільшити кількість постійних членів з п’яти до десяти, додавши представників з Латинської Америки, Африки та Азії. Зокрема, він пропонує включити ще одного представника Латинської Америки, двох представників Африки та двох з Азії.

📢 «Жодна держава не повинна мати права вето у Раді безпеки ООН», – зазначив він.

США, одна з країн, яка має право вето разом із росією, Китаєм, Францією та Великобританією, також підтримує ідею надання двох постійних місць Африці.

Стубб також заявив, що країни, які ведуть незаконні війни, як-от росія в Україні, мають бути виключені з Ради безпеки.

Він додав, що його пропозиції виходять за межі того, що зазвичай лунає від менших країн-членів. Але Стубб зазначив, що великі держави не готові добровільно обмежити свій вплив.

📢 «Тому вони говорять лише слова, але не роблять нічого конкретного», – сказав Стубб. Він висловив надію, що план реформи буде підтриманий до 80-річчя ООН наступного року.

Будь-які зміни у складі Ради безпеки, зокрема щодо п’яти держав з правом вето, мають бути схвалені двома третинами голосів Генеральної асамблеї.

📢 «Моя основна ідея полягає в тому, що якщо країни глобального Півдня, з Латинської Америки, з Африки, з Азії не матимуть повноважень у системі, вони відвернуться від Організації Об’єднаних Націй. А цього ми не хочемо», – резюмував президент Фінляндії.

👉 Нагадаємо, раніше Стубб під час виступу у Варшаві на зустрічі з польськими послами та консулами зазначив, що країни Північної Європи та Балтії мають спільно протидіяти російській агресії.

📌 Також раніше було повідомлено, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) вирішив перенести заплановану консультаційну місію з росією на невизначений період через технічні труднощі.