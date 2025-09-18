Четвер, 18 Вересня, 2025
Герої без зброї: рятувальникам Луганщини вручили відзнаки

Герої без зброї: рятувальникам Луганщини вручили відзнаки

Луганські рятувальники отримали обласні відзнаки. Про це у четвер, 18 вересня, повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА). Подія була присвячена до Дня рятівника, який щороку відзначається в Україні як символ мужності, сили духу та готовності допомагати людям у найважчі моменти.

У день професійного свята перший заступник голови Луганської обласної державної адміністрації Олексій Смирнов відвідав місце розташування співробітників Головного управління ДСНС України у Луганській області. Під час зустрічі він подякував їм за щоденну службу та наголосив на їхній ролі в системі цивільного захисту. Нині це особливо важливо в умовах війни.

✅ Вітаючи присутніх, посадовець висловив вдячність нашим героям без зброї за відвагу і стійкість у надзвичайних ситуаціях. Він підкреслив, що рятувальники залишаються опорою для людей у моменти небезпеки, ризикуючи власним життям задля порятунку інших.

📢 «Сьогодні ви виконуєте надскладні завдання в інших регіонах країни, протидіючи наслідкам російських обстрілів і стихійним лихам. Те, що ви робите, – справжній героїзм. Бажаю вам завжди повертатися з чергувань живими та неушкодженими. Дякую за службу, відданість і відвагу!», – наголосив Олексій Смирнов.

Під час урочистостей двоє співробітників ДСНС отримали високі відзнаки – Знак пошани «Захиснику Луганщини» та почесну грамоту Луганської обласної державної адміністрації за сумлінну службу і значний внесок у справу захисту цивільного населення.

У Луганській ОВА підкреслюють, що рятівники регіону нині виконують службові завдання у різних областях України. Там вони допомагають ліквідовувати наслідки російських атак, а також наслідки природних лих. Їхня робота часто пов’язана з ризиком для життя, однак саме завдяки цим людям тисячі українців отримують допомогу і шанс на порятунок.

👉 Також нагадаємо, що робоча група «Прозорість та підзвітність» у Луганській області розглянула документи, подані шістьма військовими підрозділами, які тримають оборону на східному напрямку.

