Генсек НАТО про країни, що підтримують рф у війні проти України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте звинуватив Китай, Іран і Північну Корею в активній підтримці росії у її агресії проти України. Про це він заявив 26 травня під час виступу на Парламентській асамблеї НАТО, повідомляє La Repubblica.

📢 «Китай відіграє ключову роль у війні росії проти України. Він постачає товари подвійного призначення та допомагає обходити санкції. Ми маємо чітке уявлення про масштаби його підтримки москви», — наголосив Рютте.

📍 Щодо Північної Кореї, то, за словами генсека, вона отримує від росії передові технології в обмін на військову допомогу.

📍 Іран, своєю чергою, отримує фінансову вигоду, яку спрямовує на дестабілізацію ситуації на Близькому Сході. Рютте вважає, що цей ланцюг співпраці становить серйозну загрозу.

📢 «Китай, Росія, Іран та Північна Корея координують свої дії. Це має стати чітким попередженням для Альянсу», — підкреслив очільник НАТО.

Тим часом за словами голови Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка, Китай системно постачає рф спеціальні хімікати, порох, верстати та обладнання для підприємств оборонного сектора.

🔻 Раніше Сполучені Штати заявляли про можливість відновлення роботи Ради росія — НАТО в межах спроби знайти шляхи врегулювання війни в Україні.

☝️ Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість запровадити нові санкції проти росії вже найближчими днями через свою втому від затяжного конфлікту в Україні та розчарування діями кремля.