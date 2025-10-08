«Гаррі Поттер і філософський камінь» повертається у кіно

Фільм «Гаррі Поттер і філософський камінь» знову з’явиться у кінотеатрах по всьому світу. Компанія Warner Bros. оголосила про масштабну кампанію, присвячену 25-річчю виходу першої частини культової франшизи, повідомляє Variety.

З нагоди ювілею студія планує повторно випустити стрічку в прокат, а також представити спеціальні колекційні видання, тематичний мерч і святкові акції у роздрібних магазинах.

У компанії Warner Bros. Discovery Global Consumer Products пояснили, що мета цієї кампанії — «вшанувати спадщину фільму та відкрити його магію для нового покоління глядачів».

🎬 Прем’єра фільму «Гаррі Поттер і філософський камінь» відбулася 16 листопада 2001 року, започаткувавши одну з найуспішніших кінофраншиз в історії. Саме ця стрічка зробила зірками молодих акторів — Деніела Редкліффа, Емму Вотсон і Руперта Грінта. Вони стали символами всесвіту Гаррі Поттера для мільйонів фанатів у всьому світі.

☝️ Окрім кінотеатрального релізу, Warner Bros. також готує святкові заходи у партнерстві з платформами потокового контенту, магазинами та фанатськими спільнотами, щоб зробити святкування справді глобальним.

Раніше стало відомо, що українська акторка та модель Світлана Карабут отримала роль у новому серіалі від HBO. Серіал знімають за мотивами книжок про Гаррі Поттера. Це перший проєкт, що обіцяє переосмислити класичну історію в новому форматі.

👉 Також нагадаємо, що у липні 2025 року на студії Warner Bros. у британському Лівсдені стартувало виробництво нового серіалу від HBO за мотивами культової книжкової серії «Гаррі Поттер».