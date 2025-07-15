Вівторок, 15 Липня, 2025
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Стартували зйомки серіалу “Гаррі Поттер” від HBO

Денис Молотов
Денис Молотов
Стартували зйомки серіалу

У липні 2025 року на студії Warner Bros. у британському Лівсдені стартувало виробництво нового серіалу від HBO за мотивами культової книжкової серії «Гаррі Поттер». Про початок зйомок повідомили офіційні акаунти проєкту в соцмережах.

📌 Адаптація від HBO стане наймасштабнішою екранізацією творів Джоан Ролінґ, адже кожен із семи сезонів відповідатиме окремій книзі саги. Премʼєру першого сезону заплановано на 2027 рік.

📢 «Серіал “Гаррі Поттер” від HBO вже у виробництві», — йдеться в офіційному повідомленні творців.

Стартували зйомки серіалу "Гаррі Поттер" від HBOГоловну роль Гаррі Поттера виконає 11-річний шотландський актор-дебютант Домінік Маклафлін. Хлопця обрали після масштабного міжнародного кастингу, що залучив понад 30 тисяч дітей з усього світу.

📌 У першому опублікованому кадрі з майбутнього серіалу Маклафлін постає в образі юного чарівника — у формі Гоґвортсу, з фірмовим шрамом-блискавкою та круглими окулярами.

☝️ Проєкт від HBO уже встиг привернути увагу як фанатів оригінальних фільмів, так і нової аудиторії. Нова адаптація обіцяє бути ближчим до книжкової версії сюжету з глибшою передачею деталей та персонажів.

👉 Також нагадаємо, що британська письменниця Джоан Роулінґ, авторка культової саги про Гаррі Поттера, вперше прокоментувала серіал про Гаррі Поттера, який наразі готується до виходу на HBO.

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