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Галущенко більше не зобов’язаний носити браслет: рішення ВАКС

Денис Молотов
Денис Молотов
Галущенко більше не зобов’язаний носити браслет: рішення ВАКС
Ілюстративне фото з відкритих джерел / колишній міністр енергетики Герман Галущенко

Вищий антикорупційний суд 22 жовтня продовжив на два місяці строк дії процесуальних обов’язків колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, підозрюваного у справі «Мідас». Водночас суд відмовив у продовженні обов’язку носити електронний засіб контролю. Про рішення повідомила пресслужба ВАКС. Суд частково задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Які обмеження залишили чинними

Галущенко зобов’язаний:

  • прибувати за кожною вимогою до детективів НАБУ, прокурорів САП, слідчого судді або суду — залежно від стадії провадження;
  • не залишати Київ та Київську область без дозволу детективів НАБУ або прокурорів САП у цьому провадженні;
  • повідомляти детектива чи прокурора про зміну місця проживання;
  • утримуватися від спілкування з визначеними особами;
  • здати до Державної міграційної служби всі закордонні паспорти та інші документи, які дають право на виїзд з України, якщо їх ще не здано.

Причини відмови продовжувати електронний контроль у короткому повідомленні суду не наведені. У ВАКС зазначили, що мотиви рішення викладуть у повному тексті ухвали, який буде доступний у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Попередні рішення у справі «Мідас»

15 лютого 2026 року Галущенка затримали під час спроби виїхати з України. Наступного дня йому повідомили про підозру в межах справи «Мідас».

17 лютого ВАКС обрав ексміністру тримання під вартою з можливістю внесення застави у 200 млн гривень. 12 червня суд продовжив тримання під вартою, водночас зменшивши альтернативну заставу до 150 млн грн.

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