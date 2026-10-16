У Конгресі закликали Трампа виконати закон про санкції проти рф та скасувати дизельну угоду

Двадцять два члени Палати представників США від Республіканської та Демократичної партій закликали президента Дональда Трампа повністю виконати закон імені Ліндсі Грема про санкції проти росії та Ірану. Законодавці також вимагають відкликати генеральну ліцензію, яка дозволяє операції з російським дизельним пальним, включно з його ввезенням до США.

Лист датований 15 жовтня. Його підписали, зокрема, Джим Коста, Майкл Маккол, Браян Фіцпатрік, Марсі Каптур, Майк Квіглі та Джо Вілсон. Документ оприлюднений на офіційному сайті конгресмена Джима Кости.

Автори звернення наголосили: напередодні п’ятої воєнної зими в Україні Вашингтон має посилити економічний тиск на диктатора путіна та держави й мережі, які фінансують російську агресію. На їхню думку, використання передбачених законом інструментів має змусити кремль серйозно поставитися до мирних переговорів.

Яких санкцій вимагають законодавці

У зверненні визначено п’ять основних напрямів:

Повністю застосувати обов’язкові санкції до російських посадовців, олігархів, банків, державних підприємств та іноземних структур, які допомагають обходити обмеження.

Запровадити вторинні мита щодо великих покупців російських енергоносіїв, щоб скоротити надходження від продажу нафти й газу.

Посилити протидію обходу санкцій через іноземні фінансові установи, операторів «тіньового флоту» та посередників.

Використовувати передбачені законом винятки й коригування мит для союзників, які зменшують залежність від російських енергоносіїв.

Забезпечити контроль Конгресу за виконанням закону, зокрема надати обґрунтування тарифних рішень і показники оцінювання їхньої ефективності.

Окремо конгресмени назвали Китай та Індію найбільшими покупцями російської сирої нафти. Визначати країни, до яких застосовуватимуть вторинні мита, вони пропонують на підставі перевірених торговельних даних та інформації про морські перевезення. Відповідна методика має бути доступною Конгресу. Про це йдеться в повному тексті листа.

Що означає строк до 18 жовтня

Закон про санкції імені Ліндсі Грема вже підписаний: він набув статусу закону 18 вересня 2026 року. У зверненні конгресмени називають 18 жовтня першим строком виконання його положень і просять до цієї дати повідомити, які санкції та мита запровадить адміністрація, чи передбачає відстрочки або винятки та як оцінюватиме результати.

Сам закон дозволяє президенту робити винятки із застосування окремих заходів. Однак перед цим він має письмово засвідчити Конгресу, що таке рішення відповідає національним інтересам США, та надати звіт з обґрунтуванням. Цю процедуру визначає стаття 115 закону.

Чому конгресмени виступили проти дизельної ліцензії

Законодавці окремо висловили занепокоєння генеральною ліцензією №135, виданою Управлінням контролю за іноземними активами Мінфіну США 9 жовтня. Вони закликали відкликати документ і не видавати нових дозволів, які відновлюють російські енергетичні операції та поповнюють доходи кремля.

Ліцензія OFAC дозволяє визначені нею операції з продажу, доставки, розвантаження та імпорту дизельного пального російського походження, зокрема до Сполучених Штатів. Дозвіл діє до 7 квітня 2027 року.

У листі конгресмени також просять адміністрацію пояснити, як вона узгоджує цю ліцензію із законодавчою забороною на імпорт російських енергоносіїв та як оцінює її вплив на доходи росії.

👉 Також нагадаємо, що робота терміналів супутникового зв’язку Starshield під час руху відновилася. Це підтверджують звіти українських військових підрозділів.