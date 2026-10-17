Франція прискорює постачання ракет Україні та допоможе з виробництвом озброєння

Франція прискорює постачання ракет Україні й реалізацію оборонних домовленостей із Києвом. Співпраця охоплює безпілотники, протиракетну оборону, виробництво озброєння на українській території, а також супутникові знімки та системи раннього попередження.

Про це президент Франції Емманюель Макрон заявив 16 жовтня на пресконференції за підсумками засідання Європейської ради у Брюсселі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Макрон наголосив, що підтримка України залишається необхідною для безпеки європейських держав та захисту міжнародних принципів.

📢 «Ми не залишимо Україну та українців без підтримки, адже це війна спротиву російській агресії. У час, коли виникають певні неоднозначності, а дехто вагається, роль європейців полягає в тому, щоб твердо дотримуватися своєї позиції. Адже мовиться про безпеку Європи та захист міжнародних принципів», — наголосив він.

За словами французького президента, Європа також продовжує бюджетну підтримку України. У цьому контексті він згадав оголошення Європейської комісії про новий транш фінансування.

Постачання ракет і виробництво французької зброї в Україні

Макрон повідомив, що Париж прискорив виконання домовленостей, досягнутих з Україною у липні. Окрім постачання озброєння, йдеться про роботу у сфері дронів і протиракетної оборони та підготовку додаткових зустрічей щодо ліцензування виробництва.

📢 «Ми прискорили нове постачання ракет, а також усю роботу, яку проводимо у сфері безпілотників і протиракетної оборони. Найближчими днями відбудуться додаткові зустрічі, покликані прискорити процес ліцензування, тобто надання дозволів на швидше виробництво певних видів нашого озброєння третіми сторонами безпосередньо на території України», — зазначив глава Франції.

Париж також має намір розвивати спільні з Києвом оборонні проєкти. Окремим напрямом Макрон назвав допомогу, яка дає змогу своєчасніше виявляти загрози та протидіяти російським атакам.

📢 «Ми активно працюємо над тим, щоб допомогти Україні посилити її здатність протистояти агресії завдяки супутниковим знімкам і системам раннього попередження, які є надзвичайно необхідними. І Європа має відповідні рішення у цій сфері», — акцентував президент Франції.

Що Зеленський і Макрон обговорили напередодні

15 жовтня президенти України та Франції провели зустріч у Брюсселі. За повідомленням Офісу президента України, вони обговорили протидію російській ескалації та посилення української авіації. Зеленський анонсував нові пакети підтримки авіації вже протягом жовтня.

Сторони також прискорюють роботу над європейською антибалістичною системою FREYJA. Український президент наголосив на необхідності, щоб вона запрацювала до кінця року.

Крім того, Зеленський повідомив, що Україна вже отримала всі ліцензії на виробництво озброєння, які Франція раніше пообіцяла надати. Наступним завданням він назвав оперативну реалізацію цих домовленостей на рівні команд.

Також нагадаємо, що Велика Британія поповнює українські запаси далекобійних крилатих ракет Storm Shadow, щоб допомогти протидіяти російським атакам на цивільну інфраструктуру напередодні зими.