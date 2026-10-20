Сенатор США вимагає від SpaceX пояснити обмеження Starlink в Україні

Сенатор-демократ Кріс Кунс звернувся до компанії SpaceX із вимогою пояснити причини обмежень супутникового зв’язку для України та назвати відповідальних за це рішення. У дописі в соцмережі X він розкритикував політику президента США Дональда Трампа, заявивши, що такі дії послаблюють українську оборону.

📢 «Оскільки Трамп продовжує схилятися перед путіним, він наражає Україну на ще більшу небезпеку в її боротьбі за свободу, обмежуючи доступ до технології, яку Україна використовує для перехоплення російських ракетних атак, наражаючи на небезпеку незліченні українські життя та підриваючи здатність України захищати себе», — написав Кунс.

Сенатор вимагає відповідей від SpaceX «щодо того, хто наказав запровадити ці обмеження і чому».

Четверо сенаторів надіслали SpaceX офіційний запит

Кунс також приєднався до спільного звернення сенаторів Джин Шейгін, Річарда Блюменталя та Шелдона Вайтгауса. Лист оприлюднили 19 жовтня на сайті Комітету Сенату США із закордонних справ.

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Звернення адресоване віцепрезиденту SpaceX із правових питань Крістоферу Кардачі. Законодавці попросили до 2 листопада надати інформацію про обмеження Starlink і Starshield для українських користувачів, запроваджені в період із 10 до 15 жовтня, їхню тривалість та причетних до ухвалення рішень.

Сенатори також хочуть з’ясувати, хто за умовами контрактів може змінювати доступ України до Starshield і чи має SpaceX право відхилити, змінити або відтермінувати відповідну вказівку американського уряду. Окремо вони запросили документи та листування компанії з федеральними органами щодо цих обмежень.

Що заявляли Маск і представники Білого дому

Раніше Reuters із посиланням на посадовців повідомило, що вказівка обмежити роботу Starshield для українських військових надійшла з Білого дому. Співрозмовники агентства не уточнили, хто саме ухвалив рішення та відповідав за його виконання.

Ілон Маск, зі свого боку, заявляв, що системи Starshield належать уряду США та контролюються ним. А обмеження швидкості чи використання визначають американські військові й президент. Сенатори навели цю заяву у своєму листі, водночас зазначивши, що базова мережа Starlink, від якої залежать окремі сервіси Starshield, належить SpaceX.

За повідомленням Axios, представники адміністрації заперечували причетність до обмежень і планували звернутися до SpaceX по пояснення.