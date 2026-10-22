В Україну повернули ще 252 тіла загиблих воїнів

У четвер, 22 жовтня, в Україну повернули тіла 252 загиблих у межах репатріаційних заходів. За твердженням російської сторони, вони належать українським військовослужбовцям. Особи загиблих ще мають встановити. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

📢 «Слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ проведуть всі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих», – йдеться в повідомленні.

Повернення забезпечили спільними зусиллями Координаційного штабу, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних сил, МВС, Офісу омбудсмана, Секретаріату Уповноваженого з питань зниклих безвісти, ДСНС та інших структур сектору безпеки й оборони.

У штабі також подякували Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння репатріації та військовим, які перевозять тіла до спеціалізованих державних установ і передають їх для проведення експертиз.

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Значна частина повернутих тіл залишається неідентифікованою

Попереднє повернення тіл 252 загиблих відбулося 17 вересня. Тоді також наголошували, що належність тіл українським військовим заявила російська сторона, а встановленням осіб займатимуться правоохоронці та судово-медичні експерти. Про це повідомляло Національне інформаційне бюро.

За повідомленням Кирила Буданова від 2 жовтня, загалом у межах репатріаційних заходів Україна повернула понад 26 тисяч тіл та останків. Значна частина з них на той момент залишалася невпізнаною. Його заяву оприлюднила «Українська правда».

Окремо 4 лютого 2026 року Володимир Зеленський в інтерв’ю France 2 повідомив, що офіційно підтверджена кількість українських військових, які загинули на полі бою, становила 55 тисяч. Президент також зазначив, що є велика кількість зниклих безвісти.