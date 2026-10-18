Уряд створив комісію для продажу акцій Сенс Банку та Укргазбанку

Кабінет Міністрів утворив комісію, яка займатиметься продажем державних пакетів акцій Сенс Банку та Укргазбанку. Про це 18 жовтня повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький. Інформацію також оприлюднив урядовий портал.

За словами очільника уряду, до роботи комісії можуть долучатися представники міжнародних фінансових організацій та інституцій Європейського Союзу. Міністерство фінансів уже обрало радників для обох банків.

📢 «Завдання – створити належні умови для прозорого та конкурентного продажу державних пакетів акцій обох банків», – наголосив прем’єр.

Які рішення ухвалюватиме комісія

Комісія визначатиме порядок проведення конкурсів і вирішуватиме, кого з учасників допустити до них. До її повноважень також належатиме погодження стартової ціни торгів з урахуванням рекомендацій радника.

Крім того, вона погоджуватиме переможців конкурсів та ціну продажу державних пакетів акцій. Відповідні рішення комісія подаватиме на затвердження Кабінету Міністрів.

Підготовка до продажу та націоналізація Сенс Банку

Рішення про початок підготовки державних пакетів акцій обох банків до продажу уряд ухвалив ще 1 жовтня 2025 року. Як пояснювало Міністерство фінансів, мета цього процесу — зменшити частку державної власності в банківському секторі та залучити кошти до державного бюджету.

Сенс Банк, який раніше працював під назвою Альфа-банк і належав підсанкційним російським бізнесменам, націоналізували у 2023 році. Держава отримала 100% його акцій: договір купівлі-продажу між Мінфіном і Фондом гарантування вкладів фізичних осіб підписали 22 липня 2023 року. Це підтверджує офіційне повідомлення банку.

👉 Також нагадаємо, що Верховна Рада 15 жовтня підтримала правку, яка передбачає зменшення податку на доходи фізичних осіб від здавання житла в оренду з 18% до 5%. Військовий збір залишиться на рівні 5%, тож загальне податкове навантаження має знизитися з 23% до 10%.