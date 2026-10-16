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У підмосков’ї госпіталізували п’ятьох людей з підозрою на віспу мавп

Денис Молотов
Денис Молотов
У підмосков’ї госпіталізували п’ятьох людей з підозрою на віспу мавп
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 16.10.2026

У московській області на росії п’ятьох людей профілактично госпіталізували після контакту з особою, у якої підозрюють віспу мавп — mpox. Пацієнти перебувають під медичним наглядом, у них взяли зразки для лабораторних досліджень. Про госпіталізацію 15 жовтня повідомило регіональне міністерство охорони здоров’я у коментарях «Інтерфаксу» та РБК.

За інформацією відомства, стан усіх п’ятьох людей оцінюють як задовільний. Клінічних проявів захворювання на момент повідомлення медики не виявили. У міністерстві запевнили, що ситуація перебуває «під контролем».

Оприлюднена інформація стосується госпіталізації контактних осіб. Про лабораторне підтвердження mpox у цих п’ятьох пацієнтів у повідомленнях регіонального МОЗ не йдеться. Людину, з якою вони контактували, відомство також називає лише ймовірно інфікованою.

Що відомо про протиепідемічні заходи

Регіональне управління росспоживнагляду розпочало санітарно-епідеміологічне розслідування. За повідомленням служби, яке наводить РБК, фахівці встановлюють коло контактних осіб. Також видано припис про проведення дезінфекції.

У регіональному МОЗ пояснили, що госпіталізація має профілактичний характер і проводиться в межах протиепідемічних заходів. Тому повідомлення про перебування п’ятьох людей у лікарні саме собою не означає, що в усіх них виявили інфекцію.

Оцінка стану пацієнтів як середньої тяжкості, що поширювалася в окремих повідомленнях, не відповідає оприлюдненому коментарю міністерства. Відомство повідомило саме про задовільний стан і відсутність симптомів.

ℹ️ Як передається mpox і чому потрібне лабораторне дослідження

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, mpox — вірусне захворювання, яке може спричиняти болючий висип, гарячку та збільшення лімфатичних вузлів. Серед інших можливих проявів — біль у горлі, головний і м’язовий біль, біль у спині та слабкість.

Симптоми зазвичай виникають протягом тижня, проте можуть з’явитися через 1–21 день після контакту зі збудником. Захворювання переважно триває від двох до чотирьох тижнів, а в людей з ослабленим імунітетом — довше.

Для підтвердження діагнозу ВООЗ рекомендує лабораторне виявлення ДНК вірусу методом ПЛР. Найкращим матеріалом для такого дослідження є зразки з елементів висипу. Медичне спостереження за контактними особами важливе, оскільки симптоми можуть розвинутися не одразу.

Інфекція передається переважно під час тісного контакту з інфікованою людиною. Це може бути контакт шкіри зі шкірою, поцілунки, статевий контакт або близький контакт обличчям до обличчя. Джерелом зараження також можуть бути забруднені речі, зокрема одяг, постіль і рушники. Ризик не обмежується певною групою людей, пояснює ВООЗ.

Можливе й передавання від інфікованих тварин. Водночас природний резервуар вірусу остаточно не встановлений, тому описувати його поширення лише як послідовність «гризуни — мавпи — люди» некоректно.

Хоча захворювання історично пов’язане з країнами Африки, від травня 2022 року його поширення набуло глобального характеру. Випадки почали реєструвати й у країнах, де раніше передавання mpox не документували, зазначає ВООЗ.

👉 Також нагадаємо, що у російському Іркутську та сусідньому Шелехові кілька днів відбувається щось дивне. Померла молода співробітниця протичумного інституту, майже дві сотні людей, які могли з нею контактувати, потрапили під медичний нагляд, лікарні закривають на карантин, на великому заводі запровадили масковий режим, а головна санітарна лікарка росії терміново прилетіла до регіону.

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