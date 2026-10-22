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Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо прибув до Києва

Денис Молотов
Денис Молотов
Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо прибув до Києва /22.10.2026
Фото з офіційних джерел / Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо прибув до Києва

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо у четвер, 22 жовтня, прибув до Києва. Як повідомляє пресслужба фінського уряду, він проведе зустрічі з представниками українського політичного керівництва.

Мета візиту — підтвердити підтримку України в протистоянні російській агресії та підготовці до зими. Окрему увагу приділять реформам на шляху до членства в Європейському Союзі.

📢 «Прем’єр-міністр Орпо також висловить підтримку реформам, необхідним для вступу України до ЄС. Вони важливі не лише для європейської інтеграції країни, а й для її громадян, бізнесу та відновлення економіки», – йдеться в повідомленні.

Допомога Україні та бізнес-форум

За наведеними фінським урядом даними, від початку повномасштабного вторгнення росії Фінляндія надала Україні допомоги майже на 5 млрд євро. З цієї суми 3,6 млрд євро становить військова підтримка. В уряді наголошують, що відносно розміру своєї економіки країна належить до найбільших партнерів України за обсягами допомоги.

Програма візиту також передбачає українсько-фінський бізнес-форум. До нього долучаться представники понад десяти фінських компаній.

Попередні візити Орпо до України відбулися у травні 2025 року та серпні 2023-го.

Раніше, 10 жовтня, Володимир Зеленський після розмови з президентом Фінляндії Александром Стуббом повідомив про очікуване постачання боєприпасів для українських F-16, необхідних для перехоплення реактивних російських безпілотників. Про це інформувало АрміяInform.

👉 Також нагадаємо, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав європейські держави запровадити дієві заборони на в’їзд російських учасників війни проти України та членів їхніх сімей. За його словами, такі обмеження необхідні для безпеки європейців і посилення тиску на країну-агресора.

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