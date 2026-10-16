Трамп знову розкритикував Зеленського та заявив, що з путіним домовлятися простіше

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому складніше домовлятися з шостим президентом України В.О. Зеленським, ніж із російським диктатором володимиром путіним. Американський лідер також підтвердив, що просив Київ припинити удари по російських нафтопереробних заводах, і знову звинуватив українського президента в небажанні укладати домовленості.

Про це Трамп сказав в інтерв’ю ведучому Newsmax Робу Фіннерті, яке вийшло 15 жовтня. Основні заяви з розмови також наводить агентство Anadolu.

Що Трамп сказав про Зеленського та переговори

Під час інтерв’ю ведучий звернув увагу на відновлення українських ударів по російських НПЗ із 15 жовтня. Він нагадав, що Трамп раніше просив Зеленського утримуватися від таких атак.

У відповідь президент США підтвердив, що звертався з таким проханням, після чого перейшов до критики українського лідера.

📢 «Просив, просив. Зеленський – не та людина, з якою нам варто мати справу… Думаю, якщо вони зрештою збираються укласти якусь угоду, то не зроблять цього з ним. Він не хоче домовлятися. Він каже, що хоче домовитися, але насправді не хоче. Ні, я не є великим прихильником Зеленського. Вони зруйнували країну», — сказав президент США.

Трамп також повторив своє твердження, що за його президентства повномасштабна війна не почалася б. Окремо він заявив, що взаємна ненависть між Зеленським і путіним, на його думку, ускладнює досягнення домовленостей.

Говорячи про початок російського вторгнення, американський президент знову пояснив провал наступу на Київ нібито помилкою російського генерала та погодними умовами. За його версією, війна «мала бути дуже короткою», однак генерал «не звернув вчасно на сільську дорогу, російські танки загрузли в болоті». Саме з цим Трамп пов’язав зупинку наступу, викладаючи власне пояснення подій.

На запитання, чи завершиться війна до кінця його президентського терміну, Трамп відповів, що очікує її закінчення незабаром. Конкретного строку він не назвав.

📢 «Вона має скоро закінчитися. Думаю, насправді обидві сторони хотіли б, щоб вона закінчилася. Але мені здається, що із Зеленським домовитися складніше, ніж із Путіним», — заявив американський президент.

Позиція України щодо ударів по енергетиці

Українська сторона пов’язує припинення атак на російську енергетику із взаємними діями москви. У зверненні 11 жовтня Зеленський підтвердив готовність України не завдавати таких ударів за умови аналогічної готовності росії. Він також повідомив, що Збройні сили отримали відповідні накази.

Водночас президент України наголосив, що російські атаки тривали й у день оголошення енергетичного припинення вогню. Зокрема, він повідомив про удар по ТЕЦ-5 у Харкові.

Уранці 15 жовтня губернатор Рязанської області павло малков повідомив про пожежу на території нафтопереробного заводу після масованої атаки безпілотників. За його словами, також були пошкоджені склад і автомобілі на території іншого підприємства Рязані. Масштаб пошкоджень самого НПЗ у повідомленні не уточнювався.

⚠️Наведені заяви відображають особисті політичні оцінки 47-го президента США Дональда Трампа, позиція якого може змінюватися. Відповідні заяви прозвучали на тлі передвиборчої кампанії до проміжних виборів у Конгрес США. Твердження про наміри українського керівництва та причини перебігу війни є оцінками Трампа, а не встановленими фактами.

👉 Також нагадаємо, що двадцять два члени Палати представників США від Республіканської та Демократичної партій закликали президента Дональда Трампа повністю виконати закон імені Ліндсі Грема про санкції проти росії та Ірану. Законодавці також вимагають відкликати генеральну ліцензію, яка дозволяє операції з російським дизельним пальним, включно з його ввезенням до США.