У Запоріжжі російський удар по складу: поранено трьох людей

У вівторок, 20 жовтня, російські війська атакували складське приміщення у Запоріжжі. Поранення дістали двоє чоловіків і жінка. Про це повідомив виконувач обов’язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Спочатку обласна адміністрація повідомила про двох постраждалих. Згодом кількість поранених зросла до трьох.

Що відомо про стан постраждалих

38-річний чоловік дістав поранення руки. Медики надали йому допомогу на місці. Іншого постраждалого, 44-річного чоловіка з травмою ока, направили до лікарні.

Пізніше в ОВА уточнили, що внаслідок удару також постраждала 53-річна жінка. У неї уламкова травма.

За інформацією обласної адміністрації, після влучання пожежі не було.

Того ж ранку російський безпілотник влучив поблизу автодороги Київ-Одеса в селищі Чабани Фастівського району Київщини. За попередніми даними обласної прокуратури, загинули троє людей, ще четверо зазнали поранень. Після удару загорілися автомобілі, рух на цій ділянці обмежили, повідомило Суспільне.

👉 Нагадаємо, у ніч на 19 жовтня внаслідок російської балістичної атаки на Київ зазнала пошкоджень будівля Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.