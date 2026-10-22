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20 підлітків із Попаснянської та Старобільської громад готуються до поїздки у Францію

Денис Молотов
Денис Молотов
20 підлітків із Попаснянської та Старобільської громад готуються до поїздки у Францію
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 22.10.2026

Французьке місто Сент-Етьєн готується прийняти 20 підлітків віком від 15 до 17 років із Попаснянської та Старобільської громад Луганщини. Перебування заплановане з 27 листопада до 6 грудня. Дітей супроводжуватимуть двоє дорослих.

Підготовку поїздки обговорили 22 жовтня під час першої координаційної зустрічі, повідомила Луганська ОДА. До неї долучилися представники обласної адміністрації, Попаснянської та Старобільської міських військових адміністрацій, міста Сент-Етьєн, громадської організації Europe Prykhystok і закладу Chalet des Alpes.

Що передбачає програма

Упродовж десяти днів для підлітків планують спортивні, культурні та дозвіллєві заходи, а також зустрічі з молоддю Сент-Етьєна. Поїздка має дати дітям можливість відпочити, познайомитися з іншою культурою та поспілкуватися з французькими однолітками.

Партнери представили варіанти проживання й організації відпочинку. Наступним кроком французька сторона надішле проєкт програми, після чого українські учасники зможуть запропонувати доповнення та практичні зауваження.

Під час зустрічі представники Франції підтвердили готовність розвивати ініціативу, спрямовану на підтримку української молоді, обмін досвідом і зміцнення партнерства.

20 підлітків із Попаснянської та Старобільської громад готуються до поїздки у Францію 01
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).
Співпраця триває з 2025 року

Партнерство із Сент-Етьєном відновили у 2025 році. 8 липня уклали три угоди про міжнародне територіальне співробітництво — між французьким містом та Луганською ОДА, Попаснянською і Старобільською міськими військовими адміністраціями.

Того ж року, з 3 до 14 серпня, 20 дітей із цих двох громад уже побували на оздоровленні у Франції.

👉 Також нагадаємо, що у Красноріченській громаді за програмою «Турбота про майбутнє» виплатили 620 тисяч гривень на підтримку сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

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