FT: Україна готова купити зброї США на $100 млрд

Шостий президент України Володимир Зеленський під час переговорів у Вашингтоні запропонував американському лідеру Дональду Трампу масштабну оборонну угоду. За інформацією Financial Times, йдеться про закупівлю американської зброї на суму у 100 мільярдів доларів. Ініціатива подається як частина майбутньої угоди про гарантії безпеки для України після можливого мирного врегулювання з росією.

У документі, з яким ознайомилося видання, зазначається, що кошти на реалізацію проєкту мають надати європейські партнери. За ці гроші Київ зобов’язується придбати у США сучасне озброєння, яке стане основою для гарантій безпеки від американської сторони.

Крім того, у пропозиції йдеться про ще одну масштабну домовленість між Києвом і Вашингтоном — угоду вартістю 50 мільярдів доларів. Вона стосується розвитку спільного виробництва безпілотних літальних апаратів. Українські компанії, які стали піонерами у сфері дронів після повномасштабного вторгнення росії у 2022 році, можуть отримати унікальну можливість працювати разом із провідними американськими виробниками.

Попри відсутність конкретного переліку озброєння, яке Україна планує закупити в межах контракту, Київ чітко позначив свої пріоритети. Зокрема, Україна прагне отримати щонайменше десять зенітно-ракетних комплексів Patriot для посилення протиповітряної оборони та захисту міст і критично важливої інфраструктури. Також йдеться про ракети та додаткове обладнання.

Щодо угоди про дрони, поки що не уточнюється, яку частину становитимуть безпосередні закупівлі, а яку — інвестиції у виробництво та технології. Однак сама ініціатива може стати фундаментальною для розвитку українського оборонно-промислового комплексу та інтеграції його з американським ринком.

👉 На брифінгу після зустрічі Зеленський подякував Трампу та європейським партнерам за послідовну підтримку. Він підкреслив, що вперше побачив чіткі сигнали, які свідчать про можливість завершення війни.

Нагадаємо, що раніше Зеленський заявив: гарантії безпеки від західних партнерів для України можуть бути остаточно оформлені вже протягом 7–10 робочих днів. Ці гарантії, за словами президента, стануть ключовим інструментом, який убезпечить державу від повторної агресії з боку росії після завершення війни.