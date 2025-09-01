Понеділок, 1 Вересня, 2025
Фото затримання вбивці Парубія: поліція оприлюднила деталі

Денис Молотов

Денис Молотов
Денис Молотов
Фото затримання вбивці Парубія: поліція оприлюднила деталі

Правоохоронці розкрили нові обставини вбивства народного депутата Андрія Парубія, яке сталося 30 серпня у Львові. Очільник Національної поліції Іван Вигівський заявив, що підозрюваний ретельно готувався до нападу та діяв з особливою жорстокістю.

За його словами, слідство має підстави стверджувати про російський слід у цьому злочині.

📢 «Він тривалий час готувався, стежив, планував та нарешті натиснув на курок. Нам знадобилося лише 36 годин, аби вийти на його слід і затримати.

30 серпня у Сихівському районі Львова він замаскувався під кур’єра й відкрив вогонь по політику просто серед білого дня. Вісім пострілів. Холоднокровна жорстокість. Навіть переконався, що жертва померла. А потім намагався сховати сліди — перевдягнувся, позбувся зброї, намагався переховуватись на Хмельниччині. Та втекти не вдалося», – зазначив Вигівський.

Поліціянти підтвердили, що всі необхідні докази вже зібрані, а сам підозрюваний перебуває під вартою. Також було оприлюднено перші фото затриманого.

Як сталося вбивство

Нагадаємо, 30 серпня у Львові невідомий відкрив вогонь по Андрію Парубію, депутату Верховної Ради України. Нападник здійснив кілька пострілів серед білого дня, після чого втік. У місті відразу була введена спецоперація «Сирена», спрямована на пошук та затримання зловмисника.

Невдовзі у мережі з’явилися перші фото підозрюваного, а також відео з камер спостереження, які зафіксували момент нападу. Саме завдяки цим матеріалам та злагодженим діям правоохоронців вдалося швидко вийти на слід убивці.

Розслідування триває

Слідчі продовжують відпрацьовувати всі версії, проте вже зараз офіційно заявлено, що злочин не був випадковим. Він мав чіткий план, а виконавець заздалегідь відстежував графік пересувань жертви.

Правоохоронці обіцяють поінформувати суспільство про всі деталі, щойно це стане можливим, аби не зашкодити слідству.

