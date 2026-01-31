Фейк: Українські біженці у Франції були залучені  у 80% спроб організувати терористичні акти — відео МІ6

Відео, що поширюється в мережі — діпфейк, який було зроблено за допомогою штучного інтелекту на основі справжнього ролика британської розвідувальної служби МI6. Насправді ні британська розвідка, ні жодні інші авторитетні джерела не повідомляли про таку статистику.

Проросійські ресурси активно поширюють ролик, нібито підготовлений британської розвідкою. У ньому йдеться про контртерористичну діяльність МІ6. Спікер у відео стверджує, що у Франції у 80% спроб організувати терористичну атаку були залучені українські біженці. Утім, він не конкретизує, про які саме терористичні атаки йдеться і як українські переселенці були причетні до їх організації. «За що боролись, на те й напоролись. Нехай далі допомагають», – іронічно коментує проросійська аудиторія новину.

Скриншот — Telegram

Насправді ж пропагандисти просто скористалися фрагментом справжнього ролика з Youtube-каналу МІ6, а тоді підробили закадровий голос за допомогою штучного інтелекту (ШІ), щоб додати вигадану інформацію про українських біженців. В оригінальному ролику, опублікованому ще у вересні, немає жодних згадок ні про українських біженців, ні про спроби організації теракту у Франції. Натомість у відео йдеться про нову програму британської розвідки, Silent Courier («Мовчазний посильний»), за допомогою якої громадяни Британії та інших країн можуть анонімно повідомити МІ6 чутливу інформацію про, наприклад, ворожу іноземну розвідку чи тероризм. У ролику розповідається, як безпечно зробити це через портал на TOR, скориставшись VPN, якщо особа перебуває на території недружньої до Великобританії держави.

Франція потрапила до числа найнебезпечніших держав у глобальному індексі тероризму за 2025 рік в результаті зростання кількості нападів, здійснених так званими «одинаками» без зв’язку з організованими угрупованнями. У документі підкреслюється, що ці індивідуальні актори дедалі частіше радикалізуються у мережі через екстремістський контент, через що їх важче відслідкувати. Також відзначається, що у Франції, як і в інших європейських країнах, зростає участь молоді у терористичних діях: у 2024 році значну частину арештів, пов’язаних з ISIS у Європі, становили підлітки. За свідченнями експертів, військові конфлікти у світі справді негативно впливають на рівень тероризму, однак йдеться передусім про ізраїльсько-палестинську війну, яка підживлює антисемітизм та ісламофобію. «Найкращий спосіб запобігти тероризму — припинити або зменшити кількість конфліктів у світі», – вважає Стів Кіллелі, засновник і голова Інституту економіки й миру. У жодному з авторитетних джерел, які досліджують тероризм у Європі, не згадується про масову залученість українських біженців у підготовку терористичних атак.

Варто уваги й те, що у фейковому ролику наголошується: проблема тероризму в Європі постала особливо гостро через те, що ЄС «на межі краху». До цього наративу останнім часом пропагандисти звертаються регулярно. Маніпуляції на цю тему ми вже спростовували у матеріалах Фейк: Молодь європейських країн готова проголосувати за вихід з Євросоюзу та Маніпуляція: У Франції підготували резолюцію щодо НАТО та заговорили про вихід із ЄС. Крім того, у січні російські пропагандисти запустили цілу інфокампанію про так звані «злочини українців у Франції», яку ми проаналізували в тексті Фейк: Світові ЗМІ повідомили про масові злочини українських біженців у Франції.