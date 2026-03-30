Фейк: У Павлограді військові масово помирають від епідемії невідомої хвороби

Відео, що поширюється в мережі, згенеровано за допомогою ШІ та опубліковано анонімним акаунтом. Центр громадського здоров’я заперечив, що їм відомо щось про випадки захворювання з такими симптомами серед військових.

У мережі розповсюджується відео нібито української медикині, яка розповідає про випадки невідомого захворювання у військових шпиталях Павлограда на Дніпропетровщині та звертається за допомогою громадськості. Героїня ролика стверджує, що одразу кілька військових з різних підрозділів потрапили до медичної частини з високою температурою та невдовзі впали в кому. Ніяке лікування нібито не допомагає, а летальність невідомої хвороби майже стовідсоткова.

Однак насправді ролик був сфабрикований пропагандистами, а жодних доказів епідемії не існує. За даними Детектора медіа, акаунт в TikTok, що поширив відео, — @olesya_2378 — був створений наприкінці лютого, і це єдиний ролик, який був опублікований на ньому. На момент написання матеріалу профіль уже видалений або ж перейменований: пропагандисти часто роблять так із акаунтами, з яких запускали подібну дезінформацію. Озвучка у відео була згенерована за допомогою штучного інтелекту. Навіть маска на обличчі так званої лікарки не приховує, що її міміка не узгоджується з мовленням. Її голос, стандартно для витвору нейромереж, монотонний і неприродний, а слова типові для подібних фейків в стилі «ШІ-помиї», які пропагандисти регулярно поширюють. Зокрема, жінка просить про допомогу, але не уточнює, до кого звертається та якої саме допомоги потребує її шпиталь. Це свідчить про те, що мета ролика — не проінформувати про загрозу та конструктивно висвітлити ситуацію, а посіяти паніку; у цьому випадку — з абсолютно вигаданого приводу. Детальніше про такий жанр контенту і як його розпізнати, ми писали в матеріалі Відеофейк: Українці скаржаться на нелегітимність Зеленського, закликають будь-якою ціною закінчувати війну та тікати з країни.

Аби переконатися, що епідемія, згадана у фейковому відео, справді вигадана, Stopfake звернулися за коментарем до Центру громадського здоров’я. В організації заявили, що про такі випадки в Павлограді нічого не чули, хоча їх завданням є фіксація спалахів різноманітних інфекцій на території України. За словами Володимира Курпіти, генерального директора Центру, «у розпорядженні Центру, станом на дату надання відповіді, відсутня інформація щодо випадків захворювань на інфекційну хворобу, зазначених в журналістському запиті».

Ми вже неодноразово спростовували пропагандистські наративи про нібито небезпечні спалахи епідемій в лавах ЗСУ, зокрема в матеріалі Фейк: У ЗСУ епідемія СНІДу через заражену кров — Le Parisien.