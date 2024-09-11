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ПОЛІТИКА

Ердоган наголосив, що росія повинна повернути Крим під контроль України

Денис Молотов
Денис Молотов
Ердоган наголосив, що росія повинна повернути Крим під контроль України

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наголосив на необхідності повернення Криму під контроль України. Про це він заявив у своєму відеозверненні, яке було продемонстровано на четвертому саміті Кримської платформи. Подія відбулась у Києві, повідомляє турецьке агентство Anadolu в середу, 11 вересня.

📢 «Повернення Криму Україні є вимогою міжнародного права. Туреччина ніколи не визнавала анексію Криму. Вона погіршила страждання населення регіону…Туреччина щиро бажає завершення війни справедливим та міцним світом на основі територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України», – підкреслив Ердоган.

Президент Ердоган також зазначив, що захист прав та благополуччя кримськотатарських тюрок, які є одним із корінних народів Криму, залишається одним із ключових пріоритетів зовнішньої політики Туреччини.

📌 До столиці України на четвертий саміт Кримської платформи 11 вересня прибули іноземні високопосадовці. Серед присутніх були держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

Також до Києва завітали президент Литви Ґітанас Науседа, прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня, та голова Сенату Чехії Мілош Вистрчил. Також прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович прибув з офіційним візитом до Києва.

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