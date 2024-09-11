До Києва прибули Блінкен та глава МЗС Британії

Голови дипломатичних відомств США та Великої Британії, Ентоні Блінкен і Девід Леммі, прибули до Києва у середу, 11 вересня. Про це свідчить відео, яке оприлюднила репортерка CBS News Олівія Газіс.

У Державному департаменті США раніше повідомили, що під час візиту Блінкен та Леммі проведуть зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та іншими високопосадовцями. На цих переговорах буде обговорено подальшу підтримку України в боротьбі проти російської агресії.

Після завершення поїздки Блінкен та Леммі нададуть звіти президенту США Джо Байдену та британському прем’єру Кіру Стармеру. Вони, своєю чергою, обговорять результати зустрічі під час запланованих переговорів у п’ятницю.

Secretaries Blinken and Lammy arriving in sunny Kyiv 🇺🇦 pic.twitter.com/vqQJHtrJSO — Olivia Gazis (@Olivia_Gazis) September 11, 2024

Раніше стало відомо, що Байден і Стармер розглядатимуть питання надання Україні дозволу на використання західної зброї для далекобійних ударів по території росії. Це питання стало актуальним після підтвердження інформації про передачу Іраном балістичних ракет росії.

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👉 Нагадаємо, раніше повідомлялось, що прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович прибув з офіційним візитом до Києва. Він вже провів зустріч із шостим президентом України Володимиром Зеленським.