Ердоган і путін обговорили Україну та підсумки зустрічі з Трампом

У середу, 20 серпня, кремль повідомив про телефонні переговори між російським диктатором владіміром путіним та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. За інформацією, ключовою темою стала ситуація навколо України.

📢 «лідери обговорили останній розвиток ситуації навколо України. З російської сторони із задоволенням відзначено сприяння з боку Туреччини у проведенні переговорів між представниками росії та України в Стамбулі», – йдеться у повідомленні кремля.

Крім українського питання, путін поділився з Ердоганом власними оцінками саміту з президентом США Дональдом Трампом, що відбувся 15 серпня на Алясці. У кремлі зазначили, що розмова торкалася також двосторонніх відносин між Росією і Туреччиною. Зокрема, обговорювалося питання розвитку інвестиційних зв’язків, які москва і Анкара прагнуть поглиблювати попри складний міжнародний контекст.

Лідери двох країн домовилися про продовження особистих контактів та підтримку регулярного діалогу.

Нагадаємо, що 18 серпня Дональд Трамп зустрівся у Білому домі з шостим українським президентом Володимиром Зеленським, а пізніше провів переговори з європейськими лідерами. У той же день президент США телефоном поспілкувався з путіним. Головною темою обговорення стала організація майбутніх переговорів між Володимиром Зеленським та путіним.

Згідно з попередніми планами, спочатку має відбутися двостороння зустріч лідерів України та рф. А вже після її можливого успіху – спільний саміт за участі Зеленського, Трампа і путіна.

☝️ Також стало відомо, що Австрія офіційно запропонувала свою столицю як місце можливої зустрічі між шостим президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором владіміром путіним. Про це у вівторок, 19 серпня, заявив премʼєр-міністр Австрії Крістіан Штокер, повідомляє Vienna Online.