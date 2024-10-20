Енергетика Сумської області під ударом російських загарбників

Російські загарбники вранці 20 жовтня завдали удару по енергетичному об’єкту на території Сумської області, внаслідок чого понад 100 населених пунктів залишилися без електропостачання. Про це повідомила пресслужба Сумиобленерго у неділю, 20 жовтня.

📢 «Сьогодні вранці російська армія вдарила по одному з енергетичних об’єктів на Сумської області. Унаслідок чого тимчасово знеструмлені понад 37 тисяч споживачів на Роменщині (104 населені пункти)», – йдеться у повідомленні.

Крім того, через бойові дії на прикордонних територіях області без світла залишилися ще понад 14 тисяч споживачів. Це 130 населених пунктів, – зазначають енергетики.

📢 «Усі зусилля енергетиків направлені на відновлення розподілу електроенергії в кожну оселю», – наголосили в обленерго.

📌 Раніше повідомлялося, що внаслідок нічного обстрілу російськими військами Шосткинської громади на Сумщині постраждали семеро людей, а також було пошкоджено об’єкти енергетики та інфраструктури. Для чергового підступного удару росіяни використали КАБи та ударні БпЛА типу “шахед”. Засобами ППО три дрони було знищено.

☝️ Нагадаємо, на росії 19 жовтня в Санкт-Петербурзі, в Приморському та Виборзькому районах, близько 300 будинків залишилися без електрики. ЗМІ вказують на те, що відбувалась атака по невідомих безпілотниках.

Спочатку зазначалося, що масове відключення електроенергії на північному заході міста Санкт-Петербург сталося через аварію на підстанції. Пізніше у місцевих журналістів, з посиланням на екстрені служби, з’явилася інформація про те, що над містом було збито безпілотник.