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В Санкт-Петербурзі на росії без електрики сотні будинків після атаки БпЛА

Денис Молотов
Денис Молотов
В Санкт-Петербурзі на росії без електрики сотні будинків після атаки БпЛА

На росії уранці в Санкт-Петербурзі, в Приморському та Виборзькому районах, близько 300 будинків залишилися без електрики внаслідок атаки по безпілотниках. Як повідомляє видання «фонтанка» у суботу, 19 жовтня, місцеві жителі вночі чули потужні вибухи.

Спочатку зазначалося, що масове відключення електроенергії на північному заході міста сталося через аварію на підстанції. Пізніше у місцевих журналістів, з посиланням на екстрені служби, з’явилася інформація про те, що над містом було збито безпілотник. Як уточнюють у соцмережах місцеві ЗМІ, мешканці чули три потужні звуки («три хлопки») перед тим, як у будинках зникло світло.

Пресслужба Смольного повідомила, що відновлення електропостачання може зайняти до 10 годин.

📢 «Насамперед енергетики зосередилися на міських об’єктах водопостачання та теплопостачання. Роботу внутрішньобудинкових систем поетапно відновлюють спільно з житловими організаціями», – йдеться у заяві.

Станом на поточний момент електропостачання росіянам вже вдалось відновити в Приморському районі.

Тим часом Міністерство оборони на росії заявило, що вночі було «перехоплено 16 українських безпілотників». Два з них, нібито, були збиті над Ростовською областю, один – над Білгородською, а ще 13 – над Брянською областю. Про події в Санкт-Петербурзі офіційної інформації не надходило.

☝️ Нагадаємо, що цієї ночі в Брянській області дрони атакували завод «Кремній Ел», який займається виробництвом мікроелектроніки для військової техніки росіян.

📌 Також раніше було повідомлено, що росія вже у відкриту розпочала інтенсивну підготовку північнокорейських військових до участі у бойових діях на території України. Солдати з КНДР отримали спорядження, ідентичне тому, що носять російські війська.

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