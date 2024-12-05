Четвер, 5 Грудня, 2024
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Директор Національного музею історії України не повернувся з відрядження

Денис Молотов
Денис Молотов
Директор Національного музею історії України не повернувся з відрядження

Директор Національного музею історії України Федір Андрощук виїхав у закордонне відрядження, однак до України так і не повернувся. Про це повідомила народний депутат із фракції «Голос» Соломія Бобровська у своєму дописі у Facebook в четвер, 5 грудня. За її інформацією, термін відрядження Андрощука закінчився ще 20 вересня.

📢 «Судячи з усього, скористався за призначенням своїми іншими громадянствами (те, чому вони в нього взагалі є, це інше питання), відбув у відрядження до Італії та Швеції та, згідно з відповіддю на моє депутатське звернення, загубився на відкритті виставки у Литві», — зазначила Бобровська.

Депутатка висловила сподівання, що з усією наявною інформацією міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький оперативно ухвалить управлінські рішення щодо директора музею.

Це не перший подібний випадок, коли Андрощук потрапляє під критику та звинувачення. Ще 26 вересня гендиректор Музею Києва Діана Попова заявляла про те, що Андрощук не повернувся із закордонного відрядження. Вона також зазначила, що його призначення супроводжувалося порушенням через наявність у нього громадянства іншої держави.

Згідно з даними видання «КиївВлада», яке посилається на власне джерело в музеї, очільник установи може перебувати в Італії. До цього, 20 вересня, музей офіційно повідомив про його участь у відкритті виставки в Національному музеї Литви.

Директор Національного музею історії України не повернувся з відрядження

Федір Андрощук, археолог і доктор історичних наук, очолив Національний музей історії України у березні 2020 року за результатами відкритого конкурсу. Він спеціалізується на історії та археології Русі й Скандинавії. Крім того, Андрощук є керівником міжнародного проєкту «Швеція та Україна в історії музейних колекцій і виставкових наративах» та членом виконавчої ради Європейської асоціації археологів.

За даними з відкритих джерел, він має громадянство Швеції.

Також зазначається, що Національний музей історії України — один з найбільших музеїв України на 800 тисяч експонатів.

☝️ 15 жовтня міністр культури та інформаційної політики України Микола Точицький повідомив, що кожен п’ятий культурний діяч, який виїхав за кордон, не повертається до України.

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