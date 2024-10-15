Кожен п’ятий діяч культури, якого випустили з України, не повертається – Мінкульт

Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький зазначив, що кожен п’ятий представник культурної сфери, який отримує дозвіл на виїзд за межі України, не повертається. Цю інформацію він оприлюднив під час дискусії щодо проєкту «Нова країна», передає LB.ua.

📢 «В останні роки необхідно було створити систему, яка б дозволила митцям виїжджати за кордон, але такої бази досі немає. Щодня я отримую до 100 заяв на виїзд, багато імен мені незнайомі, і я змушений витрачати час на пошук інформації. До того ж з кожних п’яти один не повертається», — повідомив Точицький.

Міністр підкреслив, що в рамках інтеграції з Європейським Союзом Україна має впровадити низку ключових змін. Зокрема, в галузі охорони культурної спадщини.

📢 «Вже зараз і ЮНЕСКО, і ЄС висловлюють серйозні претензії щодо захисту нашої культурної спадщини», — додав він.

Точицький також зазначив, що без повного виконання директив ЮНЕСКО щодо охорони культурних об’єктів Україні буде важко стати частиною ЄС.

Він висловив незгоду з пропозицією децентралізувати питання охорони спадщини, зокрема передачу повноважень щодо визначення буферних зон навколо об’єктів місцевій владі. Міністр вважає, що кожен сегмент культури, будь то театри, мистецтво або бібліотеки, потребує індивідуальної стратегії. За його словами, Мінкульт планує представити п’ять таких стратегій у березні 2025 року.

👉 Нагадаємо, що 10 вересня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в перший рік війни 95% українців за кордоном мали намір повернутися додому, але зараз (якщо брати оптимістичні показники) це число знизилося до 80%.

📌 Також раніше було повідомлено, що з моменту початку повномасштабного вторгнення росії 46 українських військовослужбовців виїхали за кордон під час відпустки та не повернулися.