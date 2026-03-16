Дрони рф атакували кілька районів Харкова

Денис Молотов
Дрони рф атакували кілька районів Харкова
Фото: наслідки російського удару /Харківська обласна прокуратура / 16.03.2026

Атака дронів на Харків призвела до поранення трьох людей та пошкоджень цивільної інфраструктури міста. Про це 16 березня повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА та Харківська обласна прокуратура.

За інформацією начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, російський безпілотник влучив у цивільне підприємство у Немишлянському районі.

Унаслідок удару постраждали троє чоловіків віком 52, 54 та 62 роки.

📢 «52-річний, 54-річний та 62-річний чоловіки постраждали внаслідок ворожого удару по цивільному підприємству в Немишлянському районі Харкова. Всім надається медична допомога. Внаслідок обстрілу пошкоджено складські приміщення та паркан», – повідомив очільник Харківської ОВА.

Відомо, що внаслідок обстрілу пошкоджено складські приміщення підприємства та паркан. Водночас влучання безпілотників зафіксували і в інших районах міста.

Зокрема, у Шевченківському районі Харкова російський дрон завдав удару по житловій забудові. У результаті було пошкоджено скління вікон у трьох багатоквартирних будинках, а також паркан і вікна господарчої споруди.

☝️ Екстрені служби продовжують працювати на місцях влучань.

Ще один удар зафіксували на межі Київського та Шевченківського районів Харкова, де було пошкоджено транспортну інфраструктуру.

Крім того, повідомлялося про приліт в Індустріальному районі міста. За уточненою інформацією, одне з влучань припало саме на територію цивільного підприємства у Немишлянському районі.

У Харківській обласній прокуратурі раніше повідомили, що вранці 16 березня російські війська атакували місто безпілотниками.

За даними слідства, у Шевченківському районі було зафіксовано влучання двох БпЛА, попередньо типу «Герань-2».

Перший удар стався поблизу багатоквартирних житлових будинків, унаслідок чого було вибито вікна та пошкоджено фасади будівель.

📌 Нагадаємо, раніше внаслідок обстрілу Запоріжжя загинула жінка, ще троє людей отримали поранення. Атака призвела до знеструмлення тисяч абонентів та руйнувань у житловому секторі міста.

