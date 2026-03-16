У Запоріжжі після атаки рф загинула жінка та масштабне знеструмлення

Атака Запоріжжя призвела до знеструмлення тисяч абонентів та руйнувань у житловому секторі міста. Про це 16 березня повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров у Telegram.

📢 «Ворог атакував Запоріжжя. Сталася пожежа. Внаслідок удару знеструмлено понад 7500 абонентів», – написав він.

За словами очільника області, енергетики розпочнуть відновлювальні роботи одразу після стабілізації безпекової ситуації.

За попередніми даними, російські війська атакували приватний сектор одного з житлових кварталів Запоріжжя ударними безпілотниками. Унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки: вибиті вікна, понівечені покрівлі та фасади.

Спочатку повідомлялося про поранену жінку, яка перебувала під наглядом медиків, а також про можливу наявність людей під завалами. Рятувальники розпочали пошуково-рятувальну операцію.

Згодом голова ОВА повідомив про загибель жінки внаслідок атаки.

📢 «На жаль, загинула жінка внаслідок атаки ворога по Запоріжжю. Ще дві жінки дістали поранень. Вони під наглядом медиків», – зазначив Федоров.

Під час рятувальної операції надзвичайники дістали з-під завалів жінку та дівчину, яким надали медичну допомогу. Згодом стало відомо, що кількість поранених зросла до трьох людей.

☝️За уточненою інформацією, під завалами перебували 15-річна дівчина та жінка з інвалідністю. Наразі усі постраждалі перебувають під наглядом лікарів.

Водночас Запорізька міська рада повідомила, що внаслідок атаки пошкоджено 16 будинків.

📢 «Один будинок приватного сектору зазнав значних руйнувань, ще 15 будівель мають незначні ушкодження – серед них два багатоквартирні та 13 приватних», – йдеться у повідомленні.

У будівлях зафіксовано вибиті вікна, пошкоджені двері та покрівлі.

