Безпілотник рф атакував потяг у Миколаєві

Окупаційні російські війська атакували Миколаїв ударними дронами. Внаслідок атаки пошкоджено обʼєкт транспортної інфраструктури, постраждав чоловік. Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім у Telegram у середу, 4 березня.

📢 «Внаслідок атаки шахедів пошкоджено обʼєкт транспортної інфраструктури. Виникла пожежа. Легкі поранення отримав чоловік, його госпіталізовано. Всі служби працюють», — написав він.

☝️ В Укрзалізниці повідомили про посилення російських ударів по залізничній інфраструктурі. Серед основних цілей ворога — рухомий склад.

За даними компанії, від початку березня вже зафіксовано 18 атак — у середньому по шість щодоби. Для ударів російські війська застосовують БпЛА та FPV-дрони.

📢 «З початку місяця пошкоджено 41 об’єкт. Серед головних цілей — рухомий склад: зафіксовано пошкодження 17 одиниць. Також ворог б’є і по пасажирських вагонах. Сьогодні зранку в Миколаєві ворожий БпЛА атакував пасажирський вагон», — повідомили в компанії.

Моніторингова група УЗ своєчасно виявила безпілотник у повітрі та провела евакуацію людей. Жертв вдалося уникнути, однак поранення отримав оглядач поїздів.

📢 «Під ударами також локомотиви, вантажні вагони та спеціалізована техніка, яка використовується для ремонту інфраструктури. Цього місяця ворог атакував і залізничні депо та мости. Найбільше обстрілів — поблизу лінії фронту», — додали в Укрзалізниці.

Разом із військовими залізничники продовжують моніторити повітряний простір уздовж маршрутів руху поїздів. У разі загрози рух оперативно коригують, пасажирів евакуйовують із вагонів та застосовують інші заходи безпеки.

📢 «Вчора ввечері рф намагалася атакувати дроном пасажирський потяг сполученням Дніпро-Ковель. Залізничники швидко застосували протоколи безпеки: зупинили поїзд та превентивно евакуювали пасажирів. Завдяки чому ворожий БпЛА влучив за кілька метрів від локомотива. Люди не постраждали. Коли загроза зникла, поїзд продовжив рух», – повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Нагадаємо, через безпекову ситуацію на окремих напрямках для пасажирів УЗ запроваджують автобусні трансфери замість поїздів.