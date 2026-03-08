На Сумщині безпілотник рф атакував поїзд Київ–Суми

У Сумському районі російський безпілотник влучив у пасажирський поїзд Київ-Суми. Інцидент стався вранці 8 березня. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на місцеву прокуратуру.

За попередніми даними, у поїзді перебували близько 200 пасажирів. Атака сталася близько 05:30, коли потяг прямував до Сум.

За інформацією правоохоронців, російські військові ймовірно застосували ударний безпілотник типу “Ланцет”, який влучив у локомотив.

📢 «рф атакувала близько 05:30. Потяг їхав у Суми. Через удар, попередньо, Ланцетом, був пошкоджений теплотяг», — повідомили в прокуратурі.

Через пошкодження локомотива рух поїздів на ділянці тимчасово призупинили, щоб замінити тягач. Після цього пасажирів доставили до кінцевої станції іншим локомотивом. За попередніми даними, постраждалих унаслідок атаки немає.

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба підтвердив факт атаки та наголосив, що росія продовжує бити по цивільній інфраструктурі.

📢 «Сьогодні зранку на Сумщині ворожий безпілотник влучив у локомотив пасажирського поїзда Київ – Суми. На щастя, ніхто не постраждав», — зазначив він.

За словами урядовця, для продовження руху оперативно направили допоміжний локомотив.

1 з 5

Раніше повідомлялося, що російські війська посилили атаки по залізничній інфраструктурі України. Лише за перші дні березня було пошкоджено 41 об’єкт, серед основних цілей — рухомий склад.

👉 Також нагадаємо, що окупаційні російські війська атакували Миколаїв ударними дронами. Внаслідок атаки пошкоджено обʼєкт транспортної інфраструктури, постраждав чоловік.