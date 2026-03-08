На Сумщині безпілотник рф атакував поїзд Київ–Суми

У Сумському районі російський безпілотник влучив у пасажирський поїзд Київ-Суми. Інцидент стався вранці 8 березня. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на місцеву прокуратуру.
За попередніми даними, у поїзді перебували близько 200 пасажирів. Атака сталася близько 05:30, коли потяг прямував до Сум.
За інформацією правоохоронців, російські військові ймовірно застосували ударний безпілотник типу “Ланцет”, який влучив у локомотив.
📢 «рф атакувала близько 05:30. Потяг їхав у Суми. Через удар, попередньо, Ланцетом, був пошкоджений теплотяг», — повідомили в прокуратурі.
Через пошкодження локомотива рух поїздів на ділянці тимчасово призупинили, щоб замінити тягач. Після цього пасажирів доставили до кінцевої станції іншим локомотивом. За попередніми даними, постраждалих унаслідок атаки немає.
Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба підтвердив факт атаки та наголосив, що росія продовжує бити по цивільній інфраструктурі.
📢 «Сьогодні зранку на Сумщині ворожий безпілотник влучив у локомотив пасажирського поїзда Київ – Суми. На щастя, ніхто не постраждав», — зазначив він.
За словами урядовця, для продовження руху оперативно направили допоміжний локомотив.
Раніше повідомлялося, що російські війська посилили атаки по залізничній інфраструктурі України. Лише за перші дні березня було пошкоджено 41 об’єкт, серед основних цілей — рухомий склад.
