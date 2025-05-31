Дрон атакував готель з військовими рф у Курській області

У ніч проти 31 травня ударний дрон влучив у готель у місті Рильськ Курської області на росії, де, за повідомленнями, могли перебувати військовослужбовці ЗС рф. Про це інформують місцеві Telegram-канали.

📢 «Після атаки БпЛА ЗСУ на Рильськ Курської області горить готель, квартира житлового будинку та автомобіль. Уламки також впали в приватний сектор після знищення безпілотника над містом, близько 23:10», — йдеться в одному з повідомлень.

📹 У соцмережах з’явилися відео, на яких зафіксовано момент удару дрона по готелю, а також наслідки атаки. За даними каналу “Пепел. Курск”, «у Рильську — «приліт» за місцем, де розташовувалися російські військові».

Водночас офіційна версія відрізняється. Губернатор Курської області Олександр Хінштейн заявив, що дрони вдарили по житлових багатоповерхівках.

📢 «Обидва атаковані будинки — п’ятиповерхівки. На першому поверсі одного з них спалахнула квартира, вогонь перекинувся на сусідні балкони. У сусідньому будинку дрон вдарив по 3-му поверху, теж була пожежа. Її ліквідували оперативно», — повідомив Хінштейн.

🔥 На відео з місця інциденту видно значні пошкодження, але кількість постраждалих наразі не розголошується.

🚂 Окрім цього, у тимчасово окупованій Василівці Запорізької області ударні безпілотники уразили російський вантажний потяг з пальним, а також ліквідували щонайменше чотирьох військовослужбовців рф.

👉 Також нагадаємо, що в середу, 28 травня, у московській області пролунали потужні вибухи, спричинені масованою атакою безпілотників. Як повідомляють російські Telegram-канали, удару зазнав завод «Кронштадт» у місті Дубна, що спеціалізується на виробництві безпілотних літальних апаратів (БпЛА).