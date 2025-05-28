На росії БпЛА вдарили по заводу «Кронштадт» і технопарку ЕЛМА

У середу, 28 травня, у московській області пролунали потужні вибухи, спричинені масованою атакою безпілотників. Як повідомляють російські Telegram-канали, удару зазнав завод «Кронштадт» у місті Дубна, що спеціалізується на виробництві безпілотних літальних апаратів (БпЛА).

📢 «Понад 15 років розвиваємо власні інженерні та інформаційні технології в безпілотній індустрії, які затребувані на російському та світовому ринку», — зазначається в офіційному описі компанії на її сайті.

Згідно з відкритими джерелами, на підприємстві виготовляють ударно-розвідувальні БпЛА типу «Оріон», які активно використовуються російськими військовими.

☝️ У соцмережах з’явилися відео моменту влучання дрона по корпусу заводу. Інформація щодо масштабу пошкоджень уточнюється.

Окрім удару по «Кронштадту», атака зачепила й технопарк ЕЛМА в Зеленограді, де після вибуху спалахнула пожежа. Згідно з інформацією на сайті підприємства, воно бере участь у виробництві безпілотних систем. Також електроніки, контрольно-вимірювальної та оптичної техніки, а також займається дослідницькою діяльністю.

📌 Російське Міноборони, коментуючи події, заявило про перехоплення 112 українських безпілотників. За їхніми даними, найбільшу кількість дронів нібито збито над Брянською (59), Білгородською (19), Тульською (13), Курською (10), Орловською (8) та Калузькою (3) областями.

🚨 Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки в Зеленограді будівля технопарку ЕЛМА була пошкоджена, а в москві призупинили роботу аеропортів Внуково та Жуковський.

Також нагадаємо, що в ніч проти понеділка, 26 травня, в російському місті Тула та прилеглих населених пунктах пролунала серія вибухів. Як повідомляють інформаційні Telegram-канали, внаслідок атаки безпілотників у регіоні сталися масштабні перебої з електропостачанням.