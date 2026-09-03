Болгарія дозволила імпорт металу з рф для АЕС «Козлодуй»

Кабінет міністрів Болгарії ухвалив рішення про дерогацію від європейських санкційних обмежень щодо російської федерації. Дозвіл передбачає постачання виробів із заліза та сталі за чинним контрактом для потреб АЕС «Козлодуй». Про це повідомляє інформаційна служба BNR News.

Урядовці зазначили, що закупівля металу критично необхідна для підтримки поточної експлуатаційної безпеки об’єкта.

Значна частина обладнання та технологічних ліній атомної станції має радянське або російське походження.

Через це договори на обслуговування п’ятого та шостого енергоблоків АЕС раніше вже підписали з профільними російськими підприємствами.

Дозвіл на угоду зі структурою «Росатома» для АЕС «Белене»

Окремим рішенням уряд затвердив ще один санкційний виняток на користь Національної електричної компанії (НЕК).

Компанії офіційно дозволили провести закупівлю та укласти договір із болгарським представництвом підприємства «Атомстройекспорт», яке належить держкорпорації «Росатом».

Підрядна організація виконуватиме регламентні роботи з переконсервації агрегатів, виготовлених для першого та другого блоків недобудованої АЕС «Белене».

Влада пояснила рішення технічною необхідністю:

заводи-виробники надали «Атомстройекспорту» виключні юридичні права на авторський нагляд;

технологічні регламенти вимагають обов’язкової безпосередньої участі інженерів заводів під час обстеження агрегатів;

консервація захищає дороге енергетичне обладнання від незворотного руйнування.

Водночас станція стикається з природними викликами. Раніше суттєве падіння рівня води в Дунаї спричинило технологічні труднощі в охолодженні реакторних систем болгарських атомних блоків.

👉 Також нагадаємо, що Болгарія не продаватиме Україні корпуси двох ядерних реакторів типу ВВЕР-1000, щодо яких між сторонами раніше тривали переговори. Про це у вівторок, 15 квітня, заявив віцепрем’єр-міністр Болгарії Атанас Зафіров.