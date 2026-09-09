Спроба вербування: як розпізнати та повідомити СБУ

Спроба вербування може початися з повідомлення в Telegram, пропозиції підробітку або прохання сфотографувати будівлю. Спецслужби рф використовують соціальні мережі та месенджери, щоб залучати людей до збору інформації, диверсій і терактів.

Про такі методи попереджає Служба безпеки України. Якщо співрозмовник пропонує гроші за сумнівне доручення, правоохоронці радять не погоджуватися та повідомити про контакт.

З чого може починатися спроба вербування

Вербувальник може представлятися роботодавцем, волонтером, журналістом, військовим або працівником державної установи. Спочатку він намагається встановити контакт і викликати довіру, приховуючи справжню мету спілкування.

Перші прохання можуть стосуватися повсякденних спостережень. Наприклад:

«Підкажи, що зараз відбувається у вашому місті».

«Зроби фото — просто цікаво».

«Уточни, чи працює підприємство».

«Подивись, які машини стоять біля будівлі».

«Передай невелику посилку — добре заплатимо».

Окреме запитання саме по собі не доводить причетності співрозмовника до спецслужб. Насторожити мають зміст доручення, інтерес до чутливих об’єктів, вимоги таємності та обіцянки винагороди.

Після першого виконаного завдання можуть з’явитися наступні. Для тиску вербувальники використовують гроші, погрози, шантаж, обіцянки допомоги або вже отримані від людини відомості.

Фраза на кшталт «Ти вже з нами. Назад дороги немає» може бути способом залякування. Вона не означає, що людина має продовжувати виконувати вказівки.

Які прохання мають насторожити

Ознакою небезпеки є наполегливий інтерес незнайомця до військових, правоохоронців, переміщення техніки, державних установ чи об’єктів енергетики. Це також стосується прохань передати координати, службові відомості або фотографії наслідків ударів.

СБУ застерігає і від доручень занести невідомий пакунок, сфотографувати об’єкт чи придбати матеріали для незрозумілої мети.

Додатковими сигналами можуть бути прохання приховати листування, запевнення у відсутності ризику та тиск після відмови. Обіцянка оплати не робить таке завдання безпечним.

Що робити після підозрілої пропозиції

Не виконуйте доручення та припиніть спілкування. Не погоджуйтеся на пробне завдання. Не намагайтеся самостійно викрити співрозмовника або продовжувати контакт заради цікавості. Збережіть наявні докази. Зробіть скриншоти листування, запишіть ім’я користувача, номер телефону та посилання на профіль. Не видаляйте повідомлення до передачі інформації правоохоронцям. Повідомте СБУ або поліцію. Передайте зміст пропозиції, контакти співрозмовника та збережене листування. Якщо були погрози чи вимоги приховати спілкування, також зазначте це. Якщо ви неповнолітні — зверніться до дорослого, якому довіряєте. Це можуть бути батьки, опікуни або вчитель. Таку рекомендацію надає Національна поліція.

Куди повідомити про вербування

Звернутися до СБУ можна за безкоштовним номером 1516 або через офіційний чатбот у Telegram.

У повідомленні вкажіть, через яку соціальну мережу чи месенджер із вами зв’язалися та що саме пропонували зробити. Додайте відомі дані облікового запису й докази контакту.

Якщо ви вже відповіли на повідомлення або виконали доручення, не погоджуйтеся на нові завдання. Повідомте правоохоронцям про всі обставини, включно з можливим шантажем.

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Також нагадаємо, що СБУ заочно повідомила про підозру жительці Щастинського району Луганщини. За даними слідства, вона очолила станцію «Новий Айдар» на окупованій території та забезпечує залізничні перевезення для російських військ.