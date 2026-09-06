путін розраховує захопити решту Донеччини до кінця 2026 року – ЗМІ

Диктатор володимир путін розраховує до кінця 2026 року захопити частину Донецької області, яку контролює Україна. Про плани путіна повідомило Reuters з посиланням на джерело, близьке до кремля.

Співрозмовник агентства стверджує, що путін пов’язує можливість домовленостей щодо лінії фронту із захопленням цієї території. Впевненість у таких строках він пояснює доповідями російських військових командирів.

Плани путіна щодо Донбасу та оцінки аналітиків

За словами джерела Reuters, путін досі має намір установити контроль над усім Донбасом. Співрозмовник вважає неможливою домовленість щодо лінії фронту, доки російські війська не захоплять решту Донеччини.

Водночас західні військові аналітики оцінюють виконання цього завдання до кінця року як малоймовірне. Причина — повільні темпи просування російських військ.

Джерело розповіло про ці розрахунки ще до появи повідомлень про поїздку американських посланців до москви. Отже, інформація стосується позиції кремля до переговорів зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Що відомо про переговори 5 вересня

У суботу, 5 вересня, Віткофф і Кушнер зустрілися з путіним у кремлі. Закриті переговори тривали понад три години. Після зустрічі сторони публічно не оголосили про прорив у врегулюванні війни.

Помічник путіна юрій ушаков повідомив, що американські представники виклали низку ідей щодо можливих шляхів урегулювання. Зміст цих пропозицій він не розкрив.

За словами ушакова, під час зустрічі також обговорювали економічні питання та можливі спільні російсько-американські проєкти. Представник Білого дому повідомив Reuters, що про наступні кроки оголосять найближчими тижнями.

Територіальні вимоги москви та позиція України

москва зберігає вимоги щодо територіальних поступок України. 4 вересня кремль підтвердив незмінність раніше оголошеної позиції путіна. Вона передбачає передачу росії всієї території чотирьох українських областей, на які та претендує, і відмову України від вступу до НАТО.

Україна відкидає передачу територій, які продовжує захищати. Київ не погоджується на умови, що передбачають відступ із цих земель.

Після переговорів у москві американські посланці мають зустрітися з шостим президентом України В.О. Зеленським. Їхній візит до Києва запланований на неділю, 6 вересня. Станом на ранкове повідомлення Associated Press делегацію ще очікували в українській столиці.

👉 Нагадаємо, що посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до москви в суботу, 5 вересня.