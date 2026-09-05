Візит Реткліффа до москви не змінив позиції путіна щодо України – ЗМІ

Візит Реткліффа до москви не переконав володимира путіна піти на поступки щодо України, повідомляє The Washington Post. За словами співрозмовників видання, директор ЦРУ передав попередження про наслідки продовження війни. Проте очікуваного зрушення в позиції російського керівництва не відбулося.

Про результати поїздки газета написала 4 вересня 2026 року. Матеріал спирається на розповіді західних посадовців, представників російської еліти та людей, обізнаних із переговорами. Їхні свідчення стосуються змісту закритих зустрічей і того, як у москві сприйняли американські аргументи.

Що відомо про візит Реткліффа

Джон Реткліфф відвідав російську столицю 25 серпня. Там він зустрівся з директором фсб олександром бортниковим і керівником Служби зовнішньої розвідки сергієм наришкіним. Про переговори з обома очільниками спецслужб повідомляло Axios.

Особистої зустрічі директора ЦРУ з путіним не було, заявив речник кремля дмитро пєсков. За його словами, контакти відбувалися на рівні розвідувальних відомств, а російського президента поінформували про них. Цю заяву наводить Associated Press.

Отже, повідомлення про спробу вплинути на позицію путіна стосується переговорів Реткліффа з керівниками російських спецслужб. Вказується, що директор ЦРУ безпосередньо не обговорював із російським диктатором умови завершення війни.

Яке попередження США передали щодо Донбасу

За даними WP, Реткліфф переконував співрозмовників, що становище росії погіршуватиметься в разі подальшої ескалації. Він також закликав повернутися до переговорів. Американська сторона намагалася донести, що продовження війни суперечить інтересам москви.

Окремою темою були територіальні вимоги кремля. Західний посадовець, обізнаний із розмовою, пояснив виданню мету американського послання. Якщо москва розраховує домогтися від України відмови від усього Донбасу, то «цього просто не станеться».

Реткліфф виклав ці аргументи під час зустрічі з бортниковим. Співрозмовники WP характеризують директора фсб як впливового представника найближчого оточення путіна. Вони також нагадують про його участь в організації обмінів ув’язненими між росією та США. Саме цим джерела пояснюють значення такого каналу комунікації. Через бортникова американська сторона прагнула донести свою позицію до російського керівництва.

Як співрозмовники WP оцінюють результат переговорів

Після московських зустрічей Реткліфф вважав, що передав заплановане попередження. Водночас за інформацією джерела WP, він не побачив просування в переговорах.

Один зі співрозмовників описав російське сприйняття поїздки як «спробою переконати путіна зупинити війну, а путін прочитав це як слабкість».

Також йдеться про різне бачення ситуації американською та російською сторонами. Реткліфф наголошував на ризиках продовження війни. Натомість співрозмовники газети описують переконання кремля, що тривалі бойові дії можуть посилити тиск на Україну.

Удари по Києву після поїздки директора ЦРУ

Після візиту Реткліффа росія продовжила атаки на українську столицю. Зокрема, 4 вересня російський безпілотник влучив у центральну будівлю Служби безпеки України на вулиці Володимирській.

Про удар повідомив шостий президент України В.О. Зеленський. За його словами, на місці працювали екстрені служби. Заяву глави держави наводить РБК-Україна.

Співрозмовник WP, близький до російського дипломатичного середовища, припустив, що атаки можуть бути сигналом Вашингтону. Його зміст він описав словами:

📢 «росія продовжує наступальну операцію і не бачить сенсу змінювати позицію на більш гнучку».

Водночас така інтерпретація не встановлює причини конкретних ударів. Послідовність подій сама собою не підтверджує, що атаки стали відповіддю саме на переговори з директором ЦРУ.

На що, за словами джерел, розраховує кремль

Представник російського бізнесу розповів WP про очікування всередині кремля. За його словами, там вважають кілька додаткових місяців війни прийнятними для росії. Для України цей період, на думку російського керівництва, має створити значно більші труднощі.

Цей самий співрозмовник пов’язує такі розрахунки з ударами по енергетичній інфраструктурі та водопостачанню. Він вважає, що москва сподівається посилити суспільне невдоволення в Україні. Це виклад очікувань російської сторони зі слів джерела, а не прогноз поведінки українського суспільства.

Водночас співрозмовник назвав ризики й для самої росії. Серед них — поглиблення дефіциту палива, зростання споживчих цін і можливі протести.

На його думку, бортников, імовірно, усвідомлює ці загрози. Проте джерело не очікує від нього спроб змінити позицію путіна:

📢 «Але він не піде до путіна і не буде переконувати його погодитися на мирну угоду по поточній лінії фронту».

Що повідомляли про можливу зустріч трьох президентів

Окремо Axios писало про пропозицію провести зустріч Дональда Трампа, В.О. Зеленського та володимира путіна. За даними двох поінформованих джерел видання, Реткліфф порушував це питання під час московської поїздки. Йшлося про можливість відновити переговори задля припинення війни.

Отже, факт контактів підтверджений публічно, тоді як подробиці американських пропозицій відомі переважно зі слів джерел медіа. Саме на їхні свідчення спирається WP, оцінюючи результати поїздки та подальшу позицію кремля.

👉 Нагадаємо, що директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Джон Реткліфф перебував на москві та проводив закриті переговори з російською стороною.