Дональд Трамп готовий до швидкого врегулювання конфлікту в Азії

Президент США Дональд Трамп висловив готовність сприяти врегулюванню загострення конфлікту між Афганістаном і Пакистаном «дуже швидко». Про це повідомило видання Associated Press у неділю, 26 жовтня.

За словами Трампа, він готовий оперативно втрутитися у разі, якщо сторони не зможуть самостійно досягти стабільного миру. Свою позицію президент США озвучив під час саміту АСЕАН у Малайзії, у той час, як переговори між Кабулом і Ісламабадом уже перейшли до другого раунду.

📢 «Я чув, що Пакистан і Афганістан уже працюють над цим питанням. Але я можу допомогти — і зроблю це дуже швидко», – зазначив Трамп.

Він також високо оцінив пакистанських політиків, назвавши їх чудовими людьми.

☝️ Як повідомляють ЗМІ, збройне протистояння між Афганістаном і Пакистаном загострилося на початку жовтня, коли відбулися одні з найкривавіших боїв за останні роки. Афганська сторона заявляє про десятки загиблих і сотні поранених. У свою чергу, Пакистан наполягає, що його дії спрямовані виключно проти бойовиків, спростовуючи удари по цивільних.

📌 Другий етап переговорів проходить у Стамбулі. Основна мета – закріпити перемир’я, досягнуте раніше у Досі. Афганська делегація вимагає припинення порушень кордону й повітряного простору та забезпечення того, щоб територія Пакистану не використовувалася для атак проти Афганістану.

💬 За даними афганських ЗМІ, серед обговорюваних ініціатив – створення чотиристороннього моніторингового механізму для контролю за дотриманням умов перемир’я та обміном інформацією про потенційні порушення. Пакистанська сторона наразі утримується від офіційних коментарів.

☝️ Експерти зазначають, що заява Трампа може свідчити про новий рівень зацікавленості США у мирному процесі. Раніше Пакистан визнавав роль Трампа у зниженні напруженості на кордоні з Індією.

ℹ️ Історично прикордонні регіони Пакистану є ареною тривалих конфліктів ще з часів війни проти радянських військ в Афганістані у 1979 році, коли країна стала ключовою базою за підтримки США.

Нагадаємо, 18 жовтня під час раунду переговорів за посередництва Катару та Туреччини уряди Афганістану й Пакистану домовилися про негайне припинення вогню. 15 жовтня нові сутички на кордоні призвели до загибелі понад десяти цивільних та військових. Після цього, перемир’я було продовжено ще на 48 годин до завершення переговорів.