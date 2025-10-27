Понеділок, 27 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Дональд Трамп готовий до швидкого врегулювання конфлікту в Азії

Денис Молотов
Денис Молотов
Дональд Трамп готовий до швидкого врегулювання конфлікту в Азії

Президент США Дональд Трамп висловив готовність сприяти врегулюванню загострення конфлікту між Афганістаном і Пакистаном «дуже швидко». Про це повідомило видання Associated Press у неділю, 26 жовтня.

За словами Трампа, він готовий оперативно втрутитися у разі, якщо сторони не зможуть самостійно досягти стабільного миру. Свою позицію президент США озвучив під час саміту АСЕАН у Малайзії, у той час, як переговори між Кабулом і Ісламабадом уже перейшли до другого раунду.

📢 «Я чув, що Пакистан і Афганістан уже працюють над цим питанням. Але я можу допомогти — і зроблю це дуже швидко», – зазначив Трамп.

Він також високо оцінив пакистанських політиків, назвавши їх чудовими людьми.

☝️ Як повідомляють ЗМІ, збройне протистояння між Афганістаном і Пакистаном загострилося на початку жовтня, коли відбулися одні з найкривавіших боїв за останні роки. Афганська сторона заявляє про десятки загиблих і сотні поранених. У свою чергу, Пакистан наполягає, що його дії спрямовані виключно проти бойовиків, спростовуючи удари по цивільних.

📌 Другий етап переговорів проходить у Стамбулі. Основна мета – закріпити перемир’я, досягнуте раніше у Досі. Афганська делегація вимагає припинення порушень кордону й повітряного простору та забезпечення того, щоб територія Пакистану не використовувалася для атак проти Афганістану.

💬 За даними афганських ЗМІ, серед обговорюваних ініціатив – створення чотиристороннього моніторингового механізму для контролю за дотриманням умов перемир’я та обміном інформацією про потенційні порушення. Пакистанська сторона наразі утримується від офіційних коментарів.

☝️ Експерти зазначають, що заява Трампа може свідчити про новий рівень зацікавленості США у мирному процесі. Раніше Пакистан визнавав роль Трампа у зниженні напруженості на кордоні з Індією.

ℹ️ Історично прикордонні регіони Пакистану є ареною тривалих конфліктів ще з часів війни проти радянських військ в Афганістані у 1979 році, коли країна стала ключовою базою за підтримки США.

Нагадаємо, 18 жовтня під час раунду переговорів за посередництва Катару та Туреччини уряди Афганістану й Пакистану домовилися про негайне припинення вогню. 15 жовтня нові сутички на кордоні призвели до загибелі понад десяти цивільних та військових. Після цього, перемир’я було продовжено ще на 48 годин до завершення переговорів.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

У Краматорську росіяни вбили журналістів телеканалу Freedom

ВІЙНА

ЄС затвердив 19-й пакет санкцій проти росії

ВАЖЛИВО

Безпілотники, AI та антидроновий захист: Топ розробок IT-компанії Favbet Tech для оборони країни

ПОДІЇ

Аеропорт Вільнюса втретє за три дні призупиняв роботу

ПОДІЇ

Зеленський вирушає до Швеції для обговорення оборонного партнерства

ВАЖЛИВО

Зеленський: Gripen стануть частиною безпекових гарантій для України

ВАЖЛИВО

Масована атака дронів: відбито нічний наліт із понад сотні БпЛА

ВІЙНА

російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт

ПОДІЇ

У Запоріжжі без світла залишилися понад 1700 домогосподарств

ВІЙНА

путін пригрозив «приголомшливою» відповіддю на удари Tomahawk

ПОЛІТИКА

На фронті відбулося 108 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли, де ворог діє найактивніше

ПОДІЇ

Трамп планує створити «Золотий флот» — нове покоління бойових кораблів

ПОДІЇ

Настав час путіну відчути ціну його війни проти України – Грем

ПОЛІТИКА

Кількість боїв на фронті за добу зросла: Генштаб оновив карту бойових дій

ВІЙНА

Чернігівщина без світла: які громади страждають найбільше

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"