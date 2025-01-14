Четвер, 16 Січня, 2025
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До Києва завітав Міністр оборони Німеччини з робочим візитом

Денис Молотов
Денис Молотов
До Києва завітав Міністр оборони Німеччини з робочим візитом

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до столиці України з робочим візитом, метою якого є обговорення подальшої допомоги у зміцненні обороноздатності країни. Про це інформує німецьке видання Welt.

📢 «Мені важливо цією поїздкою показати, що ми продовжуємо активно підтримувати Україну. Це сигнал про те, що Німеччина, як найбільша країна НАТО в Європі, підтримує Україну. Не поодинці, а разом із “Великою п’ятіркою” і багатьма іншими союзниками», – зазначив міністр.

Візит Пісторіуса відбувся на тлі підготовки до можливих змін у політиці Сполучених Штатів, а також активних консультацій із європейськими партнерами.

Напередодні, перебуваючи у Варшаві, німецький урядовець провів переговори з колегами з Франції, Польщі та Італії. Обговорювалась координація спільних зусиль для посилення української оборонної промисловості.

📢 «Якщо будуть гроші, якщо будуть потужності для виробництва озброєнь, то Україна сама швидше за всіх забезпечить свої війська матеріалами і зброєю», – наголосив він під час зустрічі у Польщі.

Водночас стало відомо, що Німеччина розглядає можливість виділення до трьох мільярдів євро на постачання військового обладнання для України. Однак, як повідомляє Der Spiegel, цьому плану може чинити опір канцелярія федерального канцлера Олафа Шольца. Причина полягає в тому, що уряд не хоче приймати стратегічні рішення щодо озброєння в період виборчої кампанії. Це, нібито для того, щоб уникнути втрати підтримки серед виборців Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН).

План Німеччини щодо подальшої допомоги Україні залишається на порядку денному, демонструючи готовність країни до координації дій із ключовими партнерами для підтримки Києва в умовах триваючої війни з російськими загарбниками.

☝️ Нагадаємо, раніше шостий президент України Володимир Зеленський запросив прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо відвідати Київ у п’ятницю. Про це глава держави повідомив у своєму дописі на платформі X (колишній Twitter) у понеділок, 13 січня.

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