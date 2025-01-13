Понеділок, 13 Січня, 2025
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Зеленський запросив Фіцо до Києва для зустрічі

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський запросив Фіцо до Києва для зустрічі

Шостий президент України Володимир Зеленський запросив прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо відвідати Київ у п’ятницю. Про це глава держави повідомив у своєму дописі на платформі X (колишній Twitter) у понеділок, 13 січня.

📢 «Добре. Приїжджайте до Києва в п’ятницю», – зазначив Зеленський.

Цей коментар був відповіддю на пропозицію Фіцо провести зустріч поблизу українсько-словацького кордону. Раніше прем’єр Словаччини закликав Зеленського до перемовин, щоб вирішити питання транзиту газу.

Фіцо підкреслив, що не планує відповідати на заяви Зеленського від неділі, 12 січня. «Я не маю наміру подальшої ескалації напруженості», – заявив він.

📢 «Я хочу повністю сконцентруватися на вирішенні ситуації, пов’язаної з призупиненням транзиту газу», – зазначив Фіцо.

Глава словацького уряду в черговий раз наголосив на необхідності активної участі України у переговорах щодо газу та в роботі спеціальної робочої групи.

Нагадаємо, два дні тому Роберт Фіцо жорстко розкритикував Зеленського, назвавши його «ненадійним партнером», і заявив, що український лідер начебто «жебракує» в Європі у пошуках фінансування, вдаючись до «шантажу інших».

Крім того, стало відомо, що 22 грудня Фіцо відвідав москву, де провів зустріч із російським диктатором володимиром путіним. Після переговорів він заявив, що начебто «домовився про експорт газу» з російською стороною.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що російський диктатор володимир путін висловлює готовність до зустрічі з обраним президентом США Дональдом Трампом. Для цього, за словами кремля, необхідна лише «політична воля».

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