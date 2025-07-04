П’ятниця, 4 Липня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

До “Коаліції дронів” приєдналися ще дві країни

Денис Молотов
Денис Молотов
До

Міжнародна Коаліція дронів, яка спрямована на зміцнення обороноздатності України шляхом постачання безпілотників і супутніх технологій, отримала двох нових учасників. Як повідомило Міністерство оборони Латвії у четвер, 3 липня, до альянсу офіційно долучилися Бельгія та Туреччина.

Це рішення було затверджене під час чергового засідання керівного комітету коаліції, яке відбулося у столиці Латвії — Ризі.

📢 «Відтепер коаліція об’єднує вже 20 країн, які консолідовано працюють над забезпеченням України сучасними дронами, засобами РЕБ та розвідки», — підкреслили в оборонному відомстві.

☝️ Ініціативу очолюють Латвія та Велика Британія, які координують роботу спільного фонду. У 2025 році країни-члени домовились виділити 2,75 мільярда євро на потреби українських сил оборони у сфері БпЛА. З цієї суми вже понад 180 мільйонів євро спрямовано до спільного фонду закупівель, яким опікується Лондон.

Кошти, як наголосили представники латвійського Міноборони, будуть розподілені на:
  • централізовані закупівлі безпілотних систем у межах коаліції;
  • фінансування національних програм підтримки, які кожна країна реалізує окремо на своєму рівні.

📢 «Це потужна відповідь об’єднаної міжнародної спільноти на потреби України в умовах повномасштабної війни», — зазначили організатори зустрічі.

Коаліцію дронів було створено у лютому 2024 року в межах форматів «Рамштайн» та Ради Україна — НАТО. Її завдання — забезпечити Україну сучасними безпілотниками, засобами електронної боротьби, засобами розвідки, системами управління та іншими дроновими технологіями, здатними ефективно працювати в умовах сучасного поля бою.

☝️ Нагадаємо, раніше стало відомо, що Бельгія та Туреччина оголосили про намір увійти до міжнародної Коаліції дронів, ініційованої Латвією та Великою Британією на підтримку України.

📊 Станом на липень 2025 року до коаліції входять наступні країни:

Латвія, Велика Британія, Україна, Австралія, Бельгія, Чехія, Данія, Франція, Естонія, Італія, Нова Зеландія, Канада, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Туреччина, Німеччина, Швеція.

- Реклама-

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

НОВИНИ ТИЖНЯ

Повітряні сили формують новий тип підрозділів ППО

ВАЖЛИВО

Трамп не задоволений підсумками розмови з путіним

ВАЖЛИВО

Імплантація зубів: сучасні можливості та актуальні ціни у Києві

СУСПІЛЬСТВО

Обстріл Одеси дронами: пошкоджено дев’ятиповерхівку

ВАЖЛИВО

Атаки БпЛА по Херсонщині: пошкоджено лікарню, є постраждалі

ВІЙНА

У Туреччині пройде наступний саміт НАТО — Ердоган

ПОЛІТИКА

Скляна межа, що змінює простір

СУСПІЛЬСТВО

Трамп: Іран може мати ще один секретний ядерний об’єкт

ПОЛІТИКА

Повідомляється про затримання довіреної особи Гусакова – ЗМІ

КРИМІНАЛ

Санкції Євросоюзу проти росії залишаються чинними до січня 2026 року

ВАЖЛИВО
Завантажити більше
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"