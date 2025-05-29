Четвер, 29 Травня, 2025
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Бельгія та Туреччина приєднуються до «коаліції дронів» для України

Денис Молотов
Денис Молотов
Бельгія та Туреччина приєднуються до «коаліції дронів» для України

Бельгія та Туреччина оголосили про намір увійти до міжнародної коаліції дронів, ініційованої Латвією та Великою Британією на підтримку України. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Латвії у середу, 28 травня.

💢 Фінансова база коаліції

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс зазначив, що країни-учасниці вже спільно внесли близько 180 млн євро до спеціального фонду під керівництвом Великої Британії.

☝️ Ці кошти спрямовані на централізовані закупівлі безпілотних технологій, а також доповнюються національними ініціативами кожної з країн.

💢 Плани Латвії на 2025 рік

За словами Спрудса, Латвія виділить у 2025 році 20 млн євро на закупівлю БпЛА для України. Окрім того, ще 10 млн євро передбачено на спільні проєкти з українською оборонною промисловістю.

📊 Зростаюча підтримка

Від моменту запуску коаліції у лютому 2024 року країни-члени надали Україні допомогу на 1,8 млрд євро, а у 2025 році обсяг підтримки має сягнути 2,75 млрд євро.

💢 Розширення коаліції

Наразі коаліція об’єднує 18 країн, серед яких: Латвія, Велика Британія, Австралія, Чехія, Данія, Франція, Естонія, Італія, Нова Зеландія, Канада, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Україна, Німеччина та Швеція.

З приєднанням Бельгії та Туреччини кількість країн зросте до 20.

💢 Кооперація з Україною

У межах ініціативи Латвія також інвестує 10 млн євро у розвиток української дронової індустрії, що, за оцінками уряду, має посилити двосторонню співпрацю та сприяти створенню нових спільних оборонних технологій.

☝️ Також нагадаємо, що на провідній оборонній виставці IDET у чеському Брно компанія LPP Holding представила інноваційну модель безпілотника MTS. Безпілотник вже широко використовується в Україні.

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