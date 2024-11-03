До 15 років тюрми заочно засуджено зрадника, який служить ворогу в окупаційному «мчс» на Луганщині

На підставі матеріалів Служби безпеки України (СБУ) було ухвалено вирок у вигляді 15 років позбавлення волі для зрадника, який підтримує російську окупаційну владу та співпрацював із російськими загарбниками на тимчасово захоплених територіях Луганської області. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Злочинець наразі перебуває на службі в російській структурі «мчс» у місті Старобільськ, де систематично сприяє репресивній діяльності окупантів та нав’язує їхній режим на українській території.

Згідно з наданою інформацією, цей зрадник тісно співпрацює з так званими «правоохоронними органами» агресора. Він передавав їм адреси українських патріотів, ветеранів АТО/ООС, прикордонників та членів сімей військовослужбовців ЗСУ. Надалі, ці люди опинялися в російських катівнях.

Крім того, злочинець бере активну участь у пропагандистських заходах російського «мчс», знімаючись у численних «іміджевих» відео, де висловлює підтримку окупантам.

Встановлено, що він, будучи уродженцем республіки саха рф, до війни працював у ДСНС України. Після окупації Старобільська у 2022 році він добровільно перейшов на бік агресора.

На початку серпня минулого року його призначили «старшим дізнавачем» у відділі наглядової діяльності в Старобільському районі, де він отримав форму російського зразка і продовжив службу під егідою так званого «мчс лнр». Пізніше загарбники перейменували цю структуру на «головне управління міністерства рф у справах цивільного захисту, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих по лнр».

Суд визнав його винним у державній зраді за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України та засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Зрадника також позбавлено звання «капітан цивільного захисту».

Засудженого оголошено в розшук, а термін відбування покарання розпочнеться з моменту його фактичного затримання.

Оперативно-розшукові та слідчі заходи вели співробітники СБУ в Донецькій і Луганській областях спільно з Державним бюро розслідувань у Краматорську. Слідство відбувалось за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.