Каліфорнія подала до суду на Трампа через мита

Губернатор американського штату Каліфорнія, Гевін Ньюсом, подав до суду на 47-го президента США Дональда Трампа через впроваджені ним мита. Про це 16 квітня повідомило видання POLITICO.

Каліфорнія стала першим американським штатом, який вирішив юридично оскаржити агресивну тарифну політику діючого президента. Як зазначається, штат, що є п’ятою економікою світу, може зазнати мільярдних збитків через обмеження, які вже впливають на ключові галузі — від Кремнієвої долини до аграрного сектору.

«Введені президентом Трампом незаконні мита сіють хаос у каліфорнійських сім’ях, підприємствах і нашій економіці, підвищуючи ціни та загрожуючи робочим місцям. Ми захищаємо американські сім’ї, які не можуть дозволити собі, щоб хаос тривав», — заявив губернатор.

Позов до федерального суду офіційно оголосив генеральний прокурор Каліфорнії Роб Бонта. Він наголосив, що дії Білого дому є «хаотичними», «безсистемними» та «незаконними».

📢 «Цей крок миттєво розпалює війну Каліфорнії з Трампом і закріплює її місце на вершині опору після того, як Ньюсом упродовж кількох місяців звертався до президента з проханням надати федеральну допомогу після стихійного лиха», — підкреслює POLITICO.

Як зазначає видання, Гевін Ньюсом подав до суду після невдалих спроб переконати федеральну владу змінити підхід до тарифної політики. У понеділок він також запустив туристичну кампанію, щоб повернути канадських відвідувачів до національних парків і пляжів Каліфорнії.

Крім того, губернатор розгортає дипломатичні зусилля, використовуючи економічну вагу штату, аби укладати стратегічні альянси з іншими країнами. Він закликав світових лідерів звільнити каліфорнійські продукти, зокрема мигдаль, вино та голлівудські фільми, від удару у відповідь на мита США.

💢 У Білому домі вже відреагували на позов Ньюсома.

📢 «Замість того, щоб зосереджуватися на шаленій злочинності в Каліфорнії, безпритульності та недоступності грошей, Гевін Ньюсом витрачає свій час на те, щоб заблокувати історичні зусилля президента Трампа, спрямовані на довгоочікуване вирішення надзвичайної ситуації в нашій країні, пов’язаної з постійним торговим дефіцитом», — заявив речник Білого дому Куш Десаї у коментарі POLITICO.

☝️ Нагадаємо, наприкінці січня в Каліфорнії почали збирати підписи за ініціативу щодо виходу штату зі складу США. Якщо буде зібрано достатню кількість голосів, це питання планують винести на голосування у 2028 році.