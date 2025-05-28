Дев’ятий запуск ракети Starship завершився невдачею для SpaceX

28 травня компанія SpaceX, заснована Ілоном Маском, виконала дев’ятий випробувальний запуск ракети Starship зі стартового комплексу Starbase у штаті Техас. Попри успішний старт, обидва ступені ракети були втрачені ще до завершення польоту, повідомила компанія у своєму офіційному звіті.

🚀 Після запуску космічний апарат Starship успішно відокремився від першого ступеня та вийшов на суборбітальну траєкторію, однак втратив контроль над орієнтацією під час повернення в атмосферу Землі. Через неправильний кут входження корпус був зруйнований.

📢 «Обидва ступені ракети були втрачені до завершення місії», — зазначили в SpaceX.

Starship’s ninth flight test marked a major milestone for reuse with the first flight-proven Super Heavy booster launching from Starbase, and once more returned Starship to space → https://t.co/Gufroc2kUz pic.twitter.com/RNJkj5OobP — SpaceX (@SpaceX) May 28, 2025

Тим часом прискорювач Super Heavy не зміг здійснити контрольовану посадку. Його було втрачено над акваторією Мексиканської затоки.

ℹ️ Starship — двоступенева ракетна система, що складається з гігантського першого ступеня Super Heavy та верхнього 52-метрового ступеня Ship. Обидва елементи спроєктовані для багаторазового використання, що має суттєво знизити вартість запусків у майбутньому.

Цей політ став першим в історії випадком повторного використання прискорювача Super Heavy, який вже літав під час сьомої місії Flight 7 у січні.

☝️ Попри технічні невдачі, компанія не планує уповільнювати темп випробувань. За словами Маска, наступні три тестові місії можуть відбутися з інтервалом у 3–4 тижні.

📊 Із восьми попередніх запусків Starship чотири закінчилися частковим успіхом, а решта — катастрофами. Два останні тести завершилися вибухами та падінням уламків над Карибським морем.

🌌 Starship — ключовий елемент довгострокової стратегії SpaceX, яка передбачає створення системи для пілотованих місій на Марс. Висота ракети складає 123 метри, що робить її вищою за Статую Свободи на 30 метрів.

📑 Раніше SpaceX отримала регуляторне схвалення від урядових органів США на збільшення кількості щорічних запусків Starship із бази у Техасі, а також на посадки у водоймах.