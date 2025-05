Дев’ятий запуск ракети Starship завершився невдачею для SpaceX

28 травня компанія SpaceX, заснована Ілоном Маском, виконала дев’ятий випробувальний запуск ракети Starship зі стартового комплексу Starbase у штаті Техас. Попри успішний старт, обидва ступені ракети були втрачені ще до завершення польоту, повідомила компанія у своєму офіційному звіті.

🚀 Після запуску космічний апарат Starship успішно відокремився від першого ступеня та вийшов на суборбітальну траєкторію, однак втратив контроль над орієнтацією під час повернення в атмосферу Землі. Через неправильний кут входження корпус був зруйнований.

📢 «Обидва ступені ракети були втрачені до завершення місії», — зазначили в SpaceX.

Starship’s ninth flight test marked a major milestone for reuse with the first flight-proven Super Heavy booster launching from Starbase, and once more returned Starship to space → https://t.co/Gufroc2kUz pic.twitter.com/RNJkj5OobP

— SpaceX (@SpaceX) May 28, 2025