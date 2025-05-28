Четвер, 29 Травня, 2025
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Дев’ятий запуск ракети Starship завершився невдачею для SpaceX

Денис Молотов
Денис Молотов
Дев’ятий запуск ракети Starship завершився невдачею для SpaceX

28 травня компанія SpaceX, заснована Ілоном Маском, виконала дев’ятий випробувальний запуск ракети Starship зі стартового комплексу Starbase у штаті Техас. Попри успішний старт, обидва ступені ракети були втрачені ще до завершення польоту, повідомила компанія у своєму офіційному звіті.

🚀 Після запуску космічний апарат Starship успішно відокремився від першого ступеня та вийшов на суборбітальну траєкторію, однак втратив контроль над орієнтацією під час повернення в атмосферу Землі. Через неправильний кут входження корпус був зруйнований.

📢 «Обидва ступені ракети були втрачені до завершення місії», — зазначили в SpaceX.

Тим часом прискорювач Super Heavy не зміг здійснити контрольовану посадку. Його було втрачено над акваторією Мексиканської затоки.

ℹ️ Starship — двоступенева ракетна система, що складається з гігантського першого ступеня Super Heavy та верхнього 52-метрового ступеня Ship. Обидва елементи спроєктовані для багаторазового використання, що має суттєво знизити вартість запусків у майбутньому.

Цей політ став першим в історії випадком повторного використання прискорювача Super Heavy, який вже літав під час сьомої місії Flight 7 у січні.

☝️ Попри технічні невдачі, компанія не планує уповільнювати темп випробувань. За словами Маска, наступні три тестові місії можуть відбутися з інтервалом у 3–4 тижні.

📊 Із восьми попередніх запусків Starship чотири закінчилися частковим успіхом, а решта — катастрофами. Два останні тести завершилися вибухами та падінням уламків над Карибським морем.

🌌 Starship — ключовий елемент довгострокової стратегії SpaceX, яка передбачає створення системи для пілотованих місій на Марс. Висота ракети складає 123 метри, що робить її вищою за Статую Свободи на 30 метрів.

📑 Раніше SpaceX отримала регуляторне схвалення від урядових органів США на збільшення кількості щорічних запусків Starship із бази у Техасі, а також на посадки у водоймах.

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