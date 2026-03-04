Чмирівська СВА вибудувала модель підтримки через партнерство громад

Чмирівська сільська військова адміністрація (СВА) не створювала окремого гуманітарного штабу, натомість сформувала дієву модель допомоги на основі партнерства, координації та взаємної довіри між громадами. Про це у середу, 4 березня, повідомила Луганська ОВА.

Працівники адміністрації інтегрувалися в роботу хабів сусідніх територій. Завдяки підписаним меморандумам про співпрацю з Кремінською та Біловодською міськими військовими адміністраціями, а також Старобільською районною державною адміністрацією, мешканці отримали доступ до необхідних сервісів та послуг.

На базі цих хабів внутрішньо переміщені особи (ВПО) та жителі громади можуть безоплатно отримати:

юридичні консультації;

медичну допомогу;

адміністративні й правові послуги.

Соціальний супровід: реальні потреби – реальні гроші

Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Чмирівської СВА працює за кількома ключовими напрямами. Йдеться про:

соціальну адаптацію;

профілактику кризових ситуацій;

інформування та консультування;

психологічну підтримку;

надання натуральної допомоги людям, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Показовим у частині фінансової підтримки став 2025 рік. Громада реалізувала низку програм, спрямованих на допомогу мешканцям у найважливіших потребах.

Зокрема, діяла програма одноразової матеріальної допомоги на лікування та реабілітацію, а також ініціатива підтримки працевлаштування. Окремо програма забезпечення житлових прав ВПО дала змогу підтримати багатодітні родини та сім’ї, які виховують дітей з інвалідністю.

ЦНАП, п’ять меморандумів

Відділ Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) Чмирівської СВА забезпечує жителів громади та ВПО широким спектром сервісів. Серед них — реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання, видача витягів і довідок, послуги для ветеранів і родин загиблих Захисників, оформлення статусів, посвідчень, пільг і компенсацій.

Також у ЦНАПі приймають повідомлення про пошкоджене або знищене житло та надають соціальні й пенсійні послуги у взаємодії з Пенсійним фондом України. Усі процедури організовані за принципом «єдиного вікна» без зайвої бюрократії.

У межах національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади» Чмирівська СВА уклала п’ять меморандумів про співпрацю з громадами-партнерами.

Освітньо-спортивний напрям отримав розвиток завдяки мультиспортивному клубу «Спортивна хвиля», створеному на базі Великоомелянського ліцею. До занять долучилися 380 дітей — як місцеві школярі, так і діти з-поміж ВПО Луганщини.

📢 Як наголосив начальник Чмирівської сільської військової адміністрації Валерій Видиш, громаді вдалося вибудувати ефективну модель підтримки через партнерство, взаємодію та довіру між громадами.

☝️ Ключовим завданням залишається забезпечення людей доступом до послуг, допомоги та відчуття стабільності незалежно від обставин. Такий підхід дозволяє громаді зберігати сталість підтримки навіть в умовах релокації.

👉 Також нагадаємо, що у Львові, на вулиці Івана Виговського вже понад три роки працює гуманітарний хаб «Луганщина моя» — один із соціальних центрів підтримки переселенців (ВПО) і мешканців Старобільської громади.