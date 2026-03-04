ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЛУГАНЩИНА
Чмирівська СВА вибудувала модель підтримки через партнерство громад

Денис Молотов
Чмирівська СВА вибудувала модель підтримки через партнерство громад
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) / 04.03.2026.

Чмирівська сільська військова адміністрація (СВА) не створювала окремого гуманітарного штабу, натомість сформувала дієву модель допомоги на основі партнерства, координації та взаємної довіри між громадами. Про це у середу, 4 березня, повідомила Луганська ОВА.

Працівники адміністрації інтегрувалися в роботу хабів сусідніх територій. Завдяки підписаним меморандумам про співпрацю з Кремінською та Біловодською міськими військовими адміністраціями, а також Старобільською районною державною адміністрацією, мешканці отримали доступ до необхідних сервісів та послуг.

На базі цих хабів внутрішньо переміщені особи (ВПО) та жителі громади можуть безоплатно отримати:

  • юридичні консультації;
  • медичну допомогу;
  • адміністративні й правові послуги.
Соціальний супровід: реальні потреби – реальні гроші

Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Чмирівської СВА працює за кількома ключовими напрямами. Йдеться про:

  • соціальну адаптацію;
  • профілактику кризових ситуацій;
  • інформування та консультування;
  • психологічну підтримку;
  • надання натуральної допомоги людям, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Показовим у частині фінансової підтримки став 2025 рік. Громада реалізувала низку програм, спрямованих на допомогу мешканцям у найважливіших потребах.

Зокрема, діяла програма одноразової матеріальної допомоги на лікування та реабілітацію, а також ініціатива підтримки працевлаштування. Окремо програма забезпечення житлових прав ВПО дала змогу підтримати багатодітні родини та сім’ї, які виховують дітей з інвалідністю.

ЦНАП, п’ять меморандумів

Відділ Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) Чмирівської СВА забезпечує жителів громади та ВПО широким спектром сервісів. Серед них — реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання, видача витягів і довідок, послуги для ветеранів і родин загиблих Захисників, оформлення статусів, посвідчень, пільг і компенсацій.

Також у ЦНАПі приймають повідомлення про пошкоджене або знищене житло та надають соціальні й пенсійні послуги у взаємодії з Пенсійним фондом України. Усі процедури організовані за принципом «єдиного вікна» без зайвої бюрократії.

У межах національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади» Чмирівська СВА уклала п’ять меморандумів про співпрацю з громадами-партнерами.

Освітньо-спортивний напрям отримав розвиток завдяки мультиспортивному клубу «Спортивна хвиля», створеному на базі Великоомелянського ліцею. До занять долучилися 380 дітей — як місцеві школярі, так і діти з-поміж ВПО Луганщини.

📢 Як наголосив начальник Чмирівської сільської військової адміністрації Валерій Видиш, громаді вдалося вибудувати ефективну модель підтримки через партнерство, взаємодію та довіру між громадами.

☝️ Ключовим завданням залишається забезпечення людей доступом до послуг, допомоги та відчуття стабільності незалежно від обставин. Такий підхід дозволяє громаді зберігати сталість підтримки навіть в умовах релокації.

👉 Також нагадаємо, що у Львові, на вулиці Івана Виговського вже понад три роки працює гуманітарний хаб «Луганщина моя» — один із соціальних центрів підтримки переселенців (ВПО) і мешканців Старобільської громади.

