Через удари рф по ТЦК та СП змінять формат роботи установ

Роботу ТЦК та СП в Україні буде змінено у зв’язку зі зростанням загроз з боку російської федерації. Як повідомив речник Командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев у понеділок, 7 липня, йдеться про заходи безпеки, які дозволять захистити як персонал, так і громадян, що звертаються до центрів.

Він повідомив, що робота з укомплектування підрозділів і підготовки військовослужбовців продовжиться. Проте визнав, що все ж таки режим роботи прийдеться поміняти.

📢 «Я не скажу, що це звичайний режим. Доводиться змінювати формат, щоб забезпечити здоров’я персоналу як ТЦК та СП, так і відвідувачів. Тому важливо, щоб під час надання послуг ТЦК та СП вони були в безпеці. Тому є певні алгоритми безпеки», — наголосив Саранцев.

☝️ За його словами, у разі повітряних тривог або безпосередньої загрози центри не працюватимуть, а усі працівники й відвідувачі переміщуватимуться до укриттів чи безпечних зон.

📢 «Доведеться, певною мірою, змінювати формат надання послуг, можливі заходи розосередження, деякі послуги надаватимуться дистанційно», — додав спікер.

Крім того, за словами Саранцева, Міністерство оборони активно працює над цифровізацією послуг, що дозволить спростити взаємодію громадян з ТЦК та СП у нових реаліях.

👉 Нагадаємо:

Ці зміни стали реакцією на останні удари російських дронів по інфраструктурі ТЦК. Зокрема, 6–7 липня були обстріляні будівлі Харківського та Запорізького обласних ТЦК, унаслідок чого постраждали як військовослужбовці, так і цивільні.