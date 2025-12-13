Чехія виконала обіцянку і поставила ЗСУ 1,8 млн боєприпасів

Протягом поточного року Чехія передала для потреб української армії 1,8 млн артилерійських снарядів. Про це напередодні повідомив колишній прем’єр-міністр країни Петер Фіала у соцмережі X (колишній Twitter).

📢 «Я обіцяв поставити цього року 1,8 млн одиниць великокаліберних боєприпасів захисникам України. Радий підтвердити, що сьогодні ми виконали цю обіцянку», — написав Фіала.

Раніше у Чехії зазначали, що завдяки міжнародній ініціативі з постачання боєприпасів вдалося уп’ятеро зменшити перевагу російської артилерії на полі бою. Це, за оцінками Праги, суттєво посприяло зміцненню оборони Збройних сил України на фронті.

Також повідомлялося, що Україна планує випробування нової чеської ракети Narwhal, яка, за заявленими характеристиками, здатна долетіти й до москви.

❌ До того, Міноборони Чехії ухвалило рішення повністю згорнути модернізацію T-72M4 CZ, яка передбачала оновлення кількох десятків танків для подальшої передачі Україні.