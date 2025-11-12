Середа, 12 Листопада, 2025
ПОДІЇ

Частину Сум знеструмлено: тривають ремонтні роботи

Денис Молотов
У середу, 12 листопада, частина споживачів у Сумах тимчасово залишилася без електропостачання через аварійне відключення на одному з енергооб’єктів. Про це повідомляє Сумиобленерго.

📢 «Наші фахівці вже працюють над усуненням несправності та роблять усе можливе для стабілізації ситуації», — зазначили в компанії.

Частину Сум знеструмило: тривають ремонтні роботи У регіоні цього дня діють графіки погодинного відключення світла, однак аварійна ситуація призвела до позапланового знеструмлення окремих районів міста.

☝️ Нагадаємо, раніше через аварійне відключення частково було знеструмлено Дніпровський, Корабельний та Центральний райони Херсона.

Фахівці з енергетики застерігають, що цієї зими українцям слід готуватися до тривалих відключень, які можуть тривати 2–3 черги поспіль. За словами директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка:

📢 «Зима пройде в режимі атак, після яких кілька днів триватимуть довгі відключення, далі тиждень без аварій, трохи покращення — і знову».

Фахівці наголошують, що енергосистема працює під постійним навантаженням через російські удари, однак ремонтні бригади цілодобово відновлюють роботу інфраструктури, щоб мінімізувати незручності для населення.

👉 Також нагадаємо, що окупаційні російські війська уночі здійснили чергову атаку на енергетичну систему України, унаслідок чого постраждали енергооб’єкти у трьох областях.

