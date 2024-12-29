Буде нова підозра комбригу 211 бригади: ДБР провели обшуки – ЗМІ

Державне бюро розслідувань (ДБР) здійснило обшуки у командира 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки Збройних сил України Олега Побережнюка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

За інформацією слідства, комбриг Олег Побережнюк, ймовірно, знав про випадки катувань і нелюдського поводження, до яких причетний офіцер Владислав Пастухов, але не вживав відповідних заходів щодо притягнення його до відповідальності.

📢 «Побережнюк не реагував та не ініціював питання притягнення винного до відповідальності», — стверджують джерела.

На цій підставі слідчі готують підозру стосовно командира бригади.

Раніше Українська правда опублікувала розслідування, у якому йдеться про порушення у 211-й бригаді. У матеріалі зазначено, що військовослужбовців, які вживали алкоголь і відмовлялися платити за «замовчування» цих фактів, жорстоко били. За даними журналістів, до знущань був причетний похресник командира бригади.

Комбрига також підозрюють у зловживанні службовим становищем із тяжкими наслідками. Йому інкримінують використання військових для будівництва приватного будинку у Хмельницькій області. У цій справі Побережнюка було арештовано, проте згодом він вийшов на свободу під заставу в розмірі понад 900 тисяч гривень.